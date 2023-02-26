Adıyaman'da enkazdan geriye acı kareler kaldı



Selim KAYAYakup ALTAYSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, geriye sadece hatıralar kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman´da da büyük yıkım yaşandı. Binlerce bina ve iş yerinin enkaza döndüğü kentte, kurtarma çalışmaları tamamlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Her biri onlarca kişiye mezar olan Ali Taşı Mahallesi´ndeki Bozbey Apartmanı´nın enkazından çıkarılan fotoğraflar bankın üzerine bırakıldı.

Düğün, askerlik gibi anıların yer aldığı onlarca fotoğraf ise, görenleri duygulandırıyor.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Yakup ALTAY, Sercan SAKAR

2023-02-26 11:22:08



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