Adıyaman'da enkazdan geriye acı kareler kaldı

Selim KAYAYakup ALTAYSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, geriye sadece hatıralar kaldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman´da da büyük yıkım yaşandı. Binlerce bina ve iş yerinin enkaza döndüğü kentte, kurtarma çalışmaları tamamlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Her biri onlarca kişiye mezar olan Ali Taşı Mahallesi´ndeki Bozbey Apartmanı´nın enkazından çıkarılan fotoğraflar bankın üzerine bırakıldı.
Düğün, askerlik gibi anıların yer aldığı onlarca fotoğraf ise, görenleri duygulandırıyor.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Yakup ALTAY, Sercan SAKAR
2023-02-26 11:22:08
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