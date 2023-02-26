Adıyaman'daki 94 yıllık Alman Köprüsü depremde yıkılmadı

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Ahmet YEŞİLMENMertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE/ ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN´da 1929 yılında inşa edilen Alman Köprüsü 11 ili etkileyen depremlerde yıkılmadı. Köprünün sadece ayaklarında çatlamaların meydana geldiği görüldü. Tarihi köprü havadan da görüntülendi

Adıyaman´ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Alman Köprüsü, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmadı. Sultan 2. Abdulhamid'in Bağdat Demiryolu Projesi´nde Almanlar tarafından 1929 yılında inşa edilen tarihi Alman Köprüsü´nün deprem felaketinde ayaklarında çatlamalar oldu. Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde, 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti. (DHA)(FOTOĞRAF)

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez

2023-02-26 15:48:58



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