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Ahmet YEŞİLMEN Mertcan ÖZTÜRK Serdar ALTINTEPE / ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da depremde çöken demiryolu tüneli tamamen kapandı.Depremlerde demiryollarında da hasar meydana geldi. Adıyaman Gölbaşı mevkiinde bulunan demiryolu tüneli de depremde de çöktü. Çökme sonrası tünel tamamen kapandı. Kahramanmaraş -Malatya arasındaki geçişi sağlayan tünel havadan görüntülendi.Görüntü Dökümü:------------------------Tünelin havadan görüntüleriTünelin içinden görüntülerMuhabir Anons (Ahmet YEŞİLMEN)Çöken tünelin kapanmasıTüneldeki hasarlarGenel ve detaylar DHA-Gündem Türkiye-Adıyaman

2023-02-27 09:33:15



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