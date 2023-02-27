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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman´da demiryolu tüneli depremle çöktü

DHA

Adıyaman´da demiryolu tüneli depremle çöktü


Ahmet YEŞİLMEN Mertcan ÖZTÜRK Serdar ALTINTEPE / ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da depremde çöken demiryolu tüneli tamamen kapandı.
Depremlerde demiryollarında da hasar meydana geldi. Adıyaman Gölbaşı mevkiinde bulunan demiryolu tüneli de depremde çöktü. Çökme sonrası tünel tamamen kapandı. Kahramanmaraş -Malatya arasındaki geçişi sağlayan tünel havadan görüntülendi.
(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı
2023-02-27 09:37:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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