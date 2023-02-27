İçinde okul ve kreşin de yer alacağı çadırkent kuruluyor



Ahmet YEŞİLMENMertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da bir holding tarafından AFAD koordinesinde 750 çadırın yer alacağı çadırkentte çalışmalar devam ediyor. Çadırkentte öğrencilerin eğitim göreceği okulun yanı sıra küçükler için de kreş kurulacak.

Meydana gelen depremler sonrası Adıyaman'da binlerce ev yıkılırken binlercesi de ağır hasar aldı. Depremde sağ olarak kurtulan binlerce kişi için bir holding tarafından AFAD koordinesinde çadırkent kuruluyor. 750 çadırın kurulacağı çadırkentin önümüzdeki pazartesi günü tamamlanması bekleniyor."3 YA DA 4 GÜN İÇERİSİNDE FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Çadırkentin proje sorumlusu Erkan Erol, "Deprem sonrası hemen harekete geçtik. İki bölgede çadırkent kurmak üzere yaklaşık bin 50 çadırlık bir plan yaptık. Bu bin 50 çadırın, 300 tanesini Kahramanmaraş'a kurduk. Kahramanmaraş'ı tamamladıktan sonra Adıyaman'a geldik. Bulunduğumuz saha içerisine 750 çadır kurma hedefindeyiz. Bu çadırkentin içerisinde büyük bir yemekhanemiz olacak. Yemekhane haricinde 2 tane kreşimiz, çocuk parkımız, 100'e yakın tuvaletimiz, 25'e yakın duşlarımız olacak. Milli Eğitim'in talebi bir ortaokul çadırı, bir lise çadırı bir de diyanete yer göstererek mescit oluşturulmasını sağladık. İstanbul'daki doktorlarımızın ortak çalışması sonucunda bir sağlık ocağı kuruyoruz. Bu sağlık ocağının içinde tüm poliklinikler olacak. İnşallah 3 ya da 4 gün içerisinde burayı faaliyete geçirip depremzedelerin hizmetine sunacağız" dedi. (DHA)(FOTOĞRAF)

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez

2023-02-27 11:02:27



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