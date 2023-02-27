Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef ilk bir kaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz ekinlikte çalışma yüretemedik. Bunun için sizden ilk günler için helallik istiyorum.

DHA-Gündem Türkiye-Adıyaman

2023-02-27 15:14:07



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