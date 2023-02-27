Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman'da



Mahir ALAN-Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da kurulan konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da yüzlerce ev yıkıldı binlerce ev hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öğleden sonra uçakla Adıyaman'a geldi. Havaalanından helikopter ile kent merkezine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, burada konteyner kentte incelemelerde bulunup, depremzedeler ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Burada açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin istikrar içerisinde güçlü bir yönetime sahip olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız kararlıdır, azimlidir, kendisiyle beraber ülkeyi yöneten kadrosu 6 Şubat'tan bu yana milletimizle iç içedir. Ancak şunu bilmenizi istiyorum. Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Bugünkü istikrar içerisinde güçlü bir yönetime sahiptir. Bugünkü Türkiye milletiyle barışmış kaynaşmış bir Türkiye'dir. Her türlü acıyı yaşayarak bugünlere erişmiştir. Allah'a çok şükür 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durmaya elden gelen gayret ile göstermeye gayret göstermişlerdir. Ve şuan Türkiye 21 günde ayağı kalkmak üzeredir. Bundan sonra daha güzel bir hayata nasıl kavuşacağız konusunda gayretler sürecektir" diye konuştu.

'HELALLİK İSTİYORUM'

Bugün depremin 22'nci günü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk birkaç gün için Adıyamanlılardan helallik isteyerek, ''Bugün 21'inci günü artık geride bırakıyoruz 22'nci gündeyiz. Büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kuracağız. Herkese 15 bin lira taşınma yardımı yapıyoruz. Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. Kimse mağdur edilmeyecek. Kira yardımı talep eden kimseyi geri çevirmeyeceğiz. Adıyaman'da yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz. Zemin etüdleri tamamlanınca kazma vuruyoruz. Fay hattına yakın, zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya, eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında ise yüksek binaya izin vermeyeceğiz. Mart'ta 30 bin konuta başlıyoruz. Yeni binalar 3 veya 4 katı geçmeyecek. Dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın" dedi.

Sarmalı kıyılmış tütündeki yüzde 55 olan ÖTV'yi yarı yarıya indireceklerini belirten Erdoğan, "Deprem sebebiyle OHAL bölgesindeki illerde faaliyet gösteren sarmalı kıyılmış tütün üreten kooperatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Sarmalı kıyılmış tütündeki yüzde 55 olan ÖTV'yi yarı yarıya indiriyoruz. Böylece üreticilerimiz şirketlere göre ürünlerini pazarlama imkanı bulabilecektir. Bakanlıklarımızın üzerinde çalıştığı düzenleme birkaç hafta içinde yürürlüğe girecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Gölbaşı ilçesinde hareket etti.

DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2023-02-27 17:36:47



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