Depremzede çocuklara 'Robotik Kodlama' eğitimi



Mahir ALANSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, çocuklara mobil TIR'da 'Robotik Kodlama' eğitimi veriliyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da yüzlerce ev yıkıldı, binlerce ev hasar gördü. Kentte kurulan konteyner kentte kalan çocuklar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından mobil TIR'da hazırlanan altyapı ile 'Robotik Kodlama' eğitimi alarak yazılım konusunda eğitim görüyor.

Depremden etkilenen çocukları hem travmadan kurtarmak hem de yazılım dünyasına adım atmaları açısından mobil olarak tüm bölgeye hizmet vereceklerini belirten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş, "BTK Akademik olarak bir online eğitim platformumuzu 300 binin üzerinde kişi kullanıyor. Depremden etkilenen illerde oluşturduğumuz mobil aracımız ile gerek internet altyapısıyla gerek elektrik altyapısıyla bilgisayar robotik kodlama için deprem bölgesine intikal ettik. Mobil çözümle önümüzdeki süreçte deprem bölgesinin tamamında dolaşarak ortaokul grubundaki öğrencilere, atölyeler yaparak kodlama eğitimi vermeyi planlıyoruz. Bugün ilkini gerçekleştiriyoruz inşallah önümüzdeki süreçte tüm deprem bölgesinde dolaşmayı hedefliyoruz. Bu eğitimlerle hem çocuklarımızın gündeminin değişmesine bir nevi katkı sağlamak hem travmaları atlatmak adına hem de bir yandan yazılım dünyasının temellerini bugünlerde öğretmeyi amaçlamaktayız" diye konuştu.

Çocuklar eğitmenler eşliğinde 'Robotik Kodlama' eğitimi alarak yaşanan depremdeki travmayı atlatmaya çalışıyorlar. (DHA)

DHA-Eğitim Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2023-02-27 19:04:44



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