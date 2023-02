Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman'da (2)

GÖLBAŞI İLÇESİNDE DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte, Gölbaşı ilçesinde konteyner kentte depremzedelerle buluştu. Bir süre sohbet ettiği depremzede çocuklara harçlık dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat tarihli depremler, devam eden yaklaşık on bin artçı sarsıntı ile yüreklerimizde derin yaralar açtı. Dünyada bu kadar geniş alanda bu kadar nüfusun etkilendiği bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve yoktur" dedi.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ruhuna Fatiha okuyan ve tüm millete geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kaybettiğimiz canların, yıkılan evlerin ve altında kalan hayatların acısı şüphesiz ki hep içimizde kalacak. Ölenleri geri getirmek elimizde değildir. Bununla birlikte kalanların yaralarını sarmak yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Hemen kolları sıvadık ve güvenli huzurlu yeni konutların inşası için çalışmalara başladık. Adıyaman'da ilçeleri ile birlikte 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları sonucuna göre bu sayı daha da artabilir. İnşallah bir yıl içerisinde yıkılan şehirlerimizi ilçelerimizi köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin kendi dönemlerinde birçok kez deprem, sel, yangın ve terör ile yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başardığını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu Van da yaptık mı, yaptık. Bunu Bingöl'de yaptık mı, yaptık. Bunu İzmir'de yaptık mı, yaptık. Bunu Simal de yaptık mı, yaptık, bunu Malatya'da yaptık mı, yaptık, bunu Elazığ'da yaptık mı, yaptık. Değerli kardeşlerim birçok şehrimizde yaşadığımız gerek deprem gerek sel felaketleri bütün bunların altından kalkmayı başardık. Antalya da yaptık mı yaptık, Muğla da yaptık mı yaptık, Manavgat da yaptık mı yaptık. Sevgili kardeşlerim hiçbirinin altında bu hükümet kalmamıştır. Hepsini başarı ile elhamdülillah yeniden hayata geçirdik ve vatandaşlarımızı evlerine kavuşturduk. Türkiye bizim dönemimizde depremi ile seli ile yangını ile terörü ile yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bu depremde de aynısını yapacağız, müsterih olun. Aç, açıkta, sahipsiz, mazlum, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatandaşımıza ayni ve nakdi her türlü yadımı sağlıyoruz. Sizler önce geçici barınma alanlarında ardından alıcı konutlarda yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu büyüklükte bir afette elbette kimi eksiklikler kimi gecikmeler yaşanabiliyor. Ama emin olunuz devlet ve hükümet olarak tüm gücümüz ile bunları tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Allah'ın izni ile verdiğimiz sözleri tutarak bir yıl içinde sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun diyoruz." Selim KAYAYakup ALTAY/ ADIYAMAN, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Yakup ALTAY

