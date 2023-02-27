Kahta´da hasar gören cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı

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KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Zeynel Camisi'nin minaresinin yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçede hasar gören yapıların tespit çalışmaları sürüyor. Depremden etkilenen Zeynel Camisi´nin minaresi, iş makineleri ile alınan geniş güvenlik önlemleri ile yıkıldı. Hasar gören minarenin yıkımı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2023-02-27 19:31:47



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