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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta´da hasar gören cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı

DHA

Kahta´da hasar gören cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı


KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Zeynel Camisi'nin minaresinin yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.
Kahta Kaymakamlığı tarafından 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçede hasar gören yapıların tespit çalışmaları sürüyor. Depremden etkilenen Zeynel Camisi´nin minaresi, iş makineleri ile alınan geniş güvenlik önlemleri ile yıkıldı. Hasar gören minarenin yıkımı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA
2023-02-27 19:31:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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