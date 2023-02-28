Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman´ın Gölbaşı ilçesinde yolda yarık oluşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman´ın Gölbaşı ilçesi Turan Özdemir Caddesi'nde yolda yarık oluştu. O anlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca, marketin reyonlarının devrildiği, bilgisayar yazıcısının sağa sola savrulduğu anlar da yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-02-28 11:03:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.