Depremzede çocukların eğlencesine vali de eşlik etti 



Mahir ALAN-Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, konteyner kentte kalan depremzede çocukların eğlencesine eşlik etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da koordinatör olarak bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınşehir Mahallesi'nde kurulan konteyner kentte kalan çocuklarla bir araya geldi. Sohbet ettiği depremzede çocuklarla oyun oynayan Vali Sonel, "Depremin ilk gününden itibaren buradayız. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iki defa Adıyaman'a geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın koordinesinde kısa sürede devletimizin tüm imkanları ile devletimiz ve milletimizle el ele yaralar sarılmaya başlanıyor. Tabii ki çocuklarımız bizim önemli konteyner kente yerleştirdik. Çocuklar bizim geleceğimiz, devletimizin şefkatini, sıcaklığını, güler yüzünü çocuklarımıza göstermek istiyoruz. Çocuklarımızın hoşça vakit geçirmesi için devletimizin bütün birimleri burada. Çocuklarımız mutlu olduğu zaman bizler daha mutlu oluyoruz" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2023-02-28 13:16:32



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