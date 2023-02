3 bakan Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Mahir ALANSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde kurulan konteyner kenti ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve depremin ilk gününden itibaren kentte bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, incelemede bulunup, gazetecilere açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 15 bölgede konteyner alanlarının planlamasını yaptıklarını ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bir yaşam alanında ne varsa burada da kurmak için özveriyle çalıştıklarını söyledi. Altınşehir Mahallesi'ne 1825 konteyner kurulacağını, şu anda 300´ün hazır durumda olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Depremden 23 gün geçti, çok zorlu bir süreç yaşadık. Her geçen gün, bir önceki günden daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün de bulunduğumuz alan Adıyaman'da K1 konteyner ketimizin misafirleri ile beraberiz. Bu kadar üzüntü ve acının üzerine vatandaşlarımızı çadırlardan konteynerlere almamız bir nevi olsun bu acılı günlerinde nefes aldırmak için olumlu bir gelişme. Tabi konteynerlerde geçici bir süre, bir taraftan da kalıcı konutlarımızın temellerini atıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam alanlarını da üretmek için çaba sarf ediyoruz. Bulunduğumuz alan Adıyaman'ın batısında bulunan Altınşehir Mahallesi. 1825 konteyner bulunacak, şu anda 300 konteynerimiz hazır durumda, 200 misafirimizi buraya aldık. Bir yaşam alanında ne bulunursa burada kurmak için çok özverili bir çalışma gerçekleştirdik. Adıyaman'ın 15 bölgesinde konteyner alanlarımızın planlarını yaptık ve altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Yine şehrimizin doğu kısmında 2 bin 400 konteyner olacak alanımızda altyapı çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Yine aynı bölgelerde prefabrik yapılar da yapıyoruz ve 36 metrekarelik yaşam alanlarımızı oluşturuyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde hizmete alıp vatandaşlarımızı orada ağırlayacağız. İlimizin güneyinde 3 bin 35 metrekare alanında prefabrik yaşam alanı üretiyoruz. Kısa zamanda onları faaliyete geçireceğiz. Bütün bakanlıklarımız, çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Bu tür zorlukların üzerinden devlet, millet kenetlenerek geleceğiz. Tek amacımız bu acıyı, hüznü yaşayan vatandaşlarımıza bir nefes aldırmak. İnşallah bu süreci takip ettirerek bu kadar hızlı çalışmalar ile şehrin toparlanması için ellimizden geleni yapacağız. Bir taraftan ilimizdeki ekonomik hareketliliğin önünü açmak için önemli çalışmalar yapacağız. İlimizde hasarsız olan binalarda ticaretimiz az da olsa faaliyete geçmeye başladı. Organize sanayi bölgemizde konteyner alanlarımızın hem altyapısını yaptık hem de bir kısım konteynerlerimizi hayata geçirerek çalışanlarımıza yaşam alanları üretmeye çalışıyoruz. Kamuda çalışan vatandaşlarımıza da ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlamalar yapıyoruz. Depremden etkilenen bütün illerimizde büyük bir özverili çalışma var. Bu yaşam alanlarımızı ziyaret eden yabancı misafirler bile burada hızlı bir aksiyon olduğunu görerek dünyada hızlı bir gelişmenin bu şekilde olmadığını buraya gelen Birleşmiş Milletler heyetindeki misafirlerimiz de aynı cümleleri kurdurlar. Onun için yorulmak yok, tek amacımız vatandaşlarımıza hizmet etmek."

'ADALET HİZMETLERİ AKSAMADAN YÜRÜMEKTEDİR'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise bölgede adalet hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini belirterek, "Adıyaman'da yerinde görme imkanımız oldu. Yaraların hızla sarılmaya başlandığını yerinde gördük. O yüzden sayın bakanıma onunla birlikte koordinasyon sürecinde görev alan ve çalışan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Adıyaman adalet binamızı ziyaret ettik. Adli hizmetlerin nasıl yürüdüğüne dair zor şartlarda onu yerinde görme ve gözlemleme imkanı bulduk. Şu anda Adıyaman Adliyemiz de hafif hasarlı ama adli hizmetler belli ölçüde burada devam ediyor. Bir yandan Adıyaman'da görev yapan başsavcılar, komisyon başkanımız, savcılarımız, hakimlerimiz, öte yandan ülkemizin değişik yerlerinde gönüllülük esasına göre görevlendirdiğimiz savcılar, başsavcılar adli personel, adli tıp uzmanları da Adıyaman'ımızda görev yapıyor. Bu vesileyle Adıyaman özeli ve bölge genelinde şu ana kadar 735 civarında cumhuriyet savcısı, 468 civarında adli tıp uzmanı ve teknikeri ve diğer adli personellerle beraber yaklaşık 5 bin civarında geçici ve gönüllü görevlendirmeler yapıldı ki; adalet hizmetleri aksamadan yürüsün ve bölgede deprem sonrası rutin işlemleri, kimliklendirme işlemleri ve delillendirme işlemleri, diğer pek çok hukuki hizmetlerin karşılanması ve dosdoğru yapılması, aksamadan yürümesi için her türlü tedbiri aldık. Şu ana kadar Adıyaman'ımızda da hizmetler aksamadan eksiksiz dosdoğru bir şekilde yerine getirilmektedir. Bölgenin tamamında adalet hizmetleri aksamadan yürümektedir. Aldığımız tedbirlerle bundan sonra da vatandaşlarımızın adalet hizmetleriyle ilgili beklentileri karşılanmaya aynı şekilde devam edecektir. Adıyaman'da barınma sorunlarının geçici çözüm imkanların hayata geçirildiğini konteyner kentte gördük, başka alanlarda bakanımız ifade ettiler. Aynı şekilde diğer illerde de benzer adımlar atılıyor. İnşallah bu süre Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi geçici bir süredir. İnsanlarımız kalıcı barınma imkanlarına kavuşacaktır. Cumhurbaşkanımız daha önce de yaşanan depremlerde Van'da, Elazığ'da, Malatya'da, Tunceli'de, İzmir'de, Düzce depremlerinde aziz Türk milletine ne söz verdiyse, sözü vaktinde yerine getirdi. Geçmişte enkazların kaldırılması, yaraların sarılması konusunda milletimize verdiğimiz bütün sözleri gecikmeksizin yerine getirdiğimiz gibi, bu büyük felaket nedeniyle felaketin yaralarını sarmak ve vatandaşlarımızın barınma ve diğer konularını çözme konusunda verdiğimiz sözleri de en geç bir yıl içerisinde yerine getireceğimizden hiç kimsenin tereddüttü olmasın. Çünkü bu kadro dün dediğini yaptı, bugün de dediğini yapacak. Adıyamanlılara verilen sözlerin hepsi vaktinde yerine gelecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" diye konuştu.

'BÜTÇEDE OLUŞAN YÜKÜN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bakanlık olarak gerek parasal, gerekse mali koşullarda hangi tedbirleri alacaklarına ilişkin ilk günden bu yana çalışmalar yaptıklarını anlattı. Bütçenin üzerinde bir yükün oluştuğunu ve bu yükün karşılanması için çalıştıklarını kaydeden Nebati, şunları söyledi:

"23 gündür sahadayız, gerek uzaktan gerekse yüz yüze bir araya gelerek organizasyonun en iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi için birbirimize destek vermek konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Deprem bölgelerinde özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay gibi çok ciddi bir şekilde hasar görmüş ve oradan etkilenmiş olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesi, gerekse psikolojik desteklerinin sağlanması ve bu geçen süre içerisinde tüm talepleri karşılandıktan sonra en önemli ihtiyacı olan barınmanın gerçekleştirilmesi noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız her türlü hassasiyeti göstererek hızlı bir şekilde adımlar atıyor. Önce çadırlar, şimdi konteyner kentler, daha sonra kalıcı konutların temeli atılmaya başlanacak, 1 yıllık kısa bir süre içerisinde konut ihtiyacı giderilmiş olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerek parasal gerekse mali koşullarda hangi tedbirleri alacağımıza ilişkin ilk günden bu yana çalışmalarımızı yapıyoruz. Elbette bütçenin üzerinde bir yük oluştu, bu yükün karşılanması ve giderilmesi konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama kaynakların da hızlı bir şekilde deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde iyi ve doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu anlamda ilk dakikadan itibaren gerek vergisel düzenlemeler, ötemeler, ertelemeler ya da aflar yaptık. Yine aynı şekilde kredi affı olan vatandaşlarımızın kredi ödemeleri konusunda sıkıntı yaşamamaları konusunda adımlarımızı attık ve ilan ettik. Ayrıca sigortacılık denetleme kurumumuz üzerinden, DASK üzerinde sigortacılık alanında da adımlar attık ve bu adımlar her geçen gün sayısını arttırarak ilerliyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımız rahat olsunlar, apartmanların altında olan dükkanlar, varlıklarını yitiren esnaf, iş dünyası ve geçimini bir koşula bağlayan, bir baş hayvanı olup geçimini sağlayan ve kaybı varsa bu kaybın giderilmesi konusunda çok net adımlar atıyoruz. Dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Başkanımız ve sendika genel başkanlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla Şanlıurfa'da bir toplantı yaptık. Açık bir şekilde ifade etmek isterim. Biz girdiler ile ilgili bir maliyet artışının gerçekleşmemesi için hükümet olarak ellimizden gelen her türlü önlemi alıyoruz. İş dünyası da girdilerde artış olmadığı sürece fiyatları sabitleme kararı aldı. Dolayısı ile olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz ve binlerce insanı kaybettiğimiz böylesine acıların yaşandığı dönemde aman ve sakın kimse kısa günün çıkarı konusunda bir hesap yapmasın. Hem gereken tedbirleri aldık ve kimsenin de bu ortamdan bir fayda elde edebilecek duruma izin vermeyip gözünün yaşına bakmayacağız."DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR

