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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası konteynerde hizmet vermeye başladı

DHA

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası konteynerde hizmet vermeye başladı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da hasarlı olan Ticaret ve Sanayi Odası konteynerde hizmet vermeye başladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'da binası hasarlı olan Ticaret ve Sanayi Odası, bina bahçesine kurulan konteynerde hizmet vermeye başladı. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Biz ilk günden beri Ticaret ve Sanayi Odası olarak sahadayız. Halkımızla, üyelerimizle, çiftçimizle, tüccarımızla bir aradayız onların sorunlarını yukarıya iletiyoruz. Bundan sonraki ticari hayatı devam ettirmek için bir şekilde odayı faaliyete geçirmek istedik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin gönderdiği konteynerde üyelerimizin her türlü işlemleri yapılıyor. Şirket açma, şirket kapatma, taşıma, dijital belge alma aklınıza gelebilecek her türlü işlemler gayet hızlı şekilde yapılıyor" diye konuştu.
Bereket, ilerleyen günlerde fiziki şartları uygun olan bir binaya taşınmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-03-01 19:00:18

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