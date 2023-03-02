Bakan Kurum: 2 ay içinde 244 bin 343 konutun temelini atacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: 2 ay içinde 244 bin 343 konutun temelini atacağız

DHA

Bakan Kurum: 2 ay içinde 244 bin 343 konutun temelini atacağız


Mahir ALANSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin ardından kalıcı konutların yapımı için çalıştıklarını söyledi. Bakan Kurum, şu anda 21 bin 244 konutun yapımına başlandığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde 11 ilimizin tamamında toplam 244 bin 343 konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Depremin vurduğu Adıyaman'daki son duruma ilişkin bilgi alan bakanlar, daha sonra STK temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, deprem felaketi sonrası 11 ilde çok yoğun çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Hayatı normal akışına çevirmek için aşamalar katedildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Şehrimizde altyapı açısından elektirik, su, doğal gazı temin ettik. Diğer çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Şu anda işlerimizin en önemli en başında merkezdeki enkazların kaldırılması var. Hergün 1500 üzerinde kamyon sefer yaparak buradaki enkazı şehir dışına kaldırmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızı çadırlardan konteyner kentlere geçici yaşam alanlarına taşımak için önemli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu ay itibarıyla da hem konteyner hem diğer geçici yaşam alanları için önemli bir seviyeye getirip vatandaşımızı bir nebzede olsun rahatlatmak istiyoruz" dedi.
Bakan Kurum ise deprem felaketinin ardından tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Bakanlık olarak tüm kadro sahada olduklarını dile getiren Kurum, "Depremden zarar gören 10 ilimizde olduğu gibi Adıyaman´ımızda da çalışmalarımız büyük bir seferberlik anlayışla aralıksız devam ediyor. Prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma yapılar olmak üzere geçici barınma alanlarını hızlıca inşa ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarını 7 bin personelle 11 ilde aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. 
1 MİLYON 622 BİN BİNADA İNCELEME
Deprem felaketinin ardından 11 ilde, 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi: 
"Sürecin aramakurtarma çalışmalarına müteakip olarak tüm şehirlerimizde TOKİ´mizle Emlak Konut´umuzla STK ve özel sektör temsilcilerimizle prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma yapılar olmak üzere geçici barınma alanlarımızı hızlıca inşa ettik. Şu anda halihazırda yer belirleme çalışmalarını tamamladığımız geçici barınma alanları kapsamında Adıyaman´da 3 bin konteyner kent uygulamamız devam ediyor. Bu konteynerlerimizde sıcak sular akacak, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası olacak. En kısa sürede hazırlayıp teslim edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabi bir yandan geçici barınma alanlarını inşa ederken, diğer yandan da hasar tespitlerimizi 7 bin personelimizle 11 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Depremden etkilenen illerimizde 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yaptık. İçerisinde 604 bin 856 bağımsız bölüm olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Adıyaman´da ise 68 bin 12 bağımsız bölümden oluşan 28 bin 547 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. İnşallah en kısa sürede tüm hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız." 
Deprem felaketinin 11 kentte 14 milyon insanı etkilediğini hatırlatan Bakan Kurum, kalıcı konutlar için yoğun çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:
"Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut seferberliğini, en büyük afet dönüşüm sürecini tarihte görülmemiş bir hızla 11 ilimizde aynı anda başlattık. Afet bölgesinde ilk etap inşa edeceğimiz 319 bin konutumuzun, tüm mikro bölgeleme, jeolojik ve zemin etüdlerini tamamladık. İlk sözleşmelerimizi imzaladık. Adıyaman´da da merkez İndere, Kahta Erikdere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi inşa edeceğiz. Bölgenin zemin etütlerine başladık, inşallah mart ayında ilk kazmayı vuracağız. Yine hasar tespitlerimize göre konut sayılarımızı artıracağız. Bu anlamda gerek bilim insanlarımız gerekse bakanlığımızın uzman ekipleri yeni yerleşim yerlerine ilişkin gecesini gündüzüne katıyor, 7-24 çalışıyor. Bu kapsamda 21 Şubat´tan bu yana yani 1 haftada Gaziantep´te 3 bin 377, Adıyaman´da 1161, Kilis´te 645, Adana´da 590, Hatay´da 1185, Kahramanmaraş´ta 3 bin 826, Şanlıurfa´da 897, Malatya´da 948, Osmaniye´de 152 olmak üzere toplam 12 bin 781 konutumuzun yapımını başlatmış olduk. İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız. Kalan konutlarımızı da şehir merkezlerinde, zemin etütlerini tamamlayarak, kültürel dokuyu da koruyarak inşa süreçlerini başlatacağız. Sözleşmelerini imzaladığımız ve yapımına başladığımız yeni yuvalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Burada ve diğer 10 ilimizde hayat yeniden normale dönene kadar acılar yerini mutluluğa, hüzünler yerini umuda bırakana kadar burada olacağız. Bugün biz TOKİ eliyle 1 milyon 180 bin konutumuzu yaptık mı? Yaptık 3,3 milyon konutumuzu dönüştürdük mü? Dönüştürdük. 'Yapılamaz' denilenleri yaptık mı? Yaptık. 'Bitirilemez' denilenleri bitirdik mi? Bitirdik. Şimdi yine Allah´ın izniyle milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde buradaki konutlarımızı da 1 yıl içinde sizlere teslim edeceğiz. El birliğiyle şehirlerimizi yeniden kalkındıracağız. Tarihiyle kültürüyle sanatıyla doğasıyla bu kadim coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-03-02 15:52:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da depremden kurtulan sosyolog ihtiyacı olanların yardımına koştu
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremden kurtulan sosyolog ihtiyacı ...
Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da depremzedelere ...
Down sendromlu depremzede Eylül'den yardım gönüllüsünü duygulandıran davranış
YEREL HABERLER Down sendromlu depremzede Eylül'den yardım ...
Depremzede çocuklar parklarda oynayarak rehabilite oluyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar parklarda oynayarak rehabilite ...
Depremde 20 yakınını kaybeden müdür depremzedeler için mesaide
YEREL HABERLER Depremde 20 yakınını kaybeden müdür depremzedeler ...
Hastane randevusu için çocuklarına giden aile yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Hastane randevusu için çocuklarına giden aile yıkılan ...
Adıyaman'da çadır kentteki depremzede çocukların yüzü etkinliklerle gülüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da çadır kentteki depremzede çocukların yüzü ...
Adıyaman'da devlet millet el ele yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da devlet millet el ele yaraları sarıyor
Adıyaman'da esnaf deprem sonrası kepenk açmaya başladı
YEREL HABERLER Adıyaman'da esnaf deprem sonrası kepenk açmaya ...
Depremde kardeşini yitiren öğretmen, depremzede çocukların yüzünü güldürerek acısını hafifletiyor
YEREL HABERLER Depremde kardeşini yitiren öğretmen, depremzede ...
Çadırda kurulan fırında simit ve poğaçalar depremzedeler için pişiyor
YEREL HABERLER Çadırda kurulan fırında simit ve poğaçalar ...
Adıyaman'da binası hasar gören televizyon kanalı çadırdan yayın yapıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da binası hasar gören televizyon kanalı ...
Adıyaman'da çadır kentteki depremzedelerin tıraşı Mehmetçikten
YEREL HABERLER Adıyaman'da çadır kentteki depremzedelerin tıraşı ...
Adıyaman'da depremzedelere helikopterle çadır ulaştırıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzedelere helikopterle çadır ...
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası konteynerde hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası konteynerde hizmet ...
Galatasaray taraftarı Cihan Emir, Adıyaman'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Galatasaray taraftarı Cihan Emir, Adıyaman'da toprağa ...
Abdullah Gül: Bundan sonra yapılacak yapılar sıkı denetlenmeli
YEREL HABERLER Abdullah Gül: Bundan sonra yapılacak yapılar sıkı ...
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adıyaman'da incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adıyaman'da ...
Adıyaman'da depremzedelere günde 5 bin dürüm çiğ köfte dağıtılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzedelere günde 5 bin dürüm çiğ ...
Adıyaman'da depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine tek parça devrildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yıkılan minare 3 katlı ...
Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle ...
Çankırı Valisi Ayaz'ın Besni'ye koordinatör olması Çankırıların bölgeye olan desteğini artırdı
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Ayaz'ın Besni'ye koordinatör olması ...
Mobil sosyal hizmet ekipleri köy köy gezerek çocuklara depremi unutturmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Mobil sosyal hizmet ekipleri köy köy gezerek ...
Depremde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Emir, 3 yaşındaki kardeşini kurtarmış
YEREL HABERLER Depremde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Emir, 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.