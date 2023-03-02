Bakan Kurum: 2 ay içinde 244 bin 343 konutun temelini atacağız



Mahir ALANSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin ardından kalıcı konutların yapımı için çalıştıklarını söyledi. Bakan Kurum, şu anda 21 bin 244 konutun yapımına başlandığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde 11 ilimizin tamamında toplam 244 bin 343 konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Depremin vurduğu Adıyaman'daki son duruma ilişkin bilgi alan bakanlar, daha sonra STK temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, deprem felaketi sonrası 11 ilde çok yoğun çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Hayatı normal akışına çevirmek için aşamalar katedildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Şehrimizde altyapı açısından elektirik, su, doğal gazı temin ettik. Diğer çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Şu anda işlerimizin en önemli en başında merkezdeki enkazların kaldırılması var. Hergün 1500 üzerinde kamyon sefer yaparak buradaki enkazı şehir dışına kaldırmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızı çadırlardan konteyner kentlere geçici yaşam alanlarına taşımak için önemli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu ay itibarıyla da hem konteyner hem diğer geçici yaşam alanları için önemli bir seviyeye getirip vatandaşımızı bir nebzede olsun rahatlatmak istiyoruz" dedi.

Bakan Kurum ise deprem felaketinin ardından tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Bakanlık olarak tüm kadro sahada olduklarını dile getiren Kurum, "Depremden zarar gören 10 ilimizde olduğu gibi Adıyaman´ımızda da çalışmalarımız büyük bir seferberlik anlayışla aralıksız devam ediyor. Prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma yapılar olmak üzere geçici barınma alanlarını hızlıca inşa ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarını 7 bin personelle 11 ilde aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

1 MİLYON 622 BİN BİNADA İNCELEME

Deprem felaketinin ardından 11 ilde, 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Sürecin aramakurtarma çalışmalarına müteakip olarak tüm şehirlerimizde TOKİ´mizle Emlak Konut´umuzla STK ve özel sektör temsilcilerimizle prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma yapılar olmak üzere geçici barınma alanlarımızı hızlıca inşa ettik. Şu anda halihazırda yer belirleme çalışmalarını tamamladığımız geçici barınma alanları kapsamında Adıyaman´da 3 bin konteyner kent uygulamamız devam ediyor. Bu konteynerlerimizde sıcak sular akacak, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası olacak. En kısa sürede hazırlayıp teslim edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabi bir yandan geçici barınma alanlarını inşa ederken, diğer yandan da hasar tespitlerimizi 7 bin personelimizle 11 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Depremden etkilenen illerimizde 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yaptık. İçerisinde 604 bin 856 bağımsız bölüm olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Adıyaman´da ise 68 bin 12 bağımsız bölümden oluşan 28 bin 547 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. İnşallah en kısa sürede tüm hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız."

Deprem felaketinin 11 kentte 14 milyon insanı etkilediğini hatırlatan Bakan Kurum, kalıcı konutlar için yoğun çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut seferberliğini, en büyük afet dönüşüm sürecini tarihte görülmemiş bir hızla 11 ilimizde aynı anda başlattık. Afet bölgesinde ilk etap inşa edeceğimiz 319 bin konutumuzun, tüm mikro bölgeleme, jeolojik ve zemin etüdlerini tamamladık. İlk sözleşmelerimizi imzaladık. Adıyaman´da da merkez İndere, Kahta Erikdere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi inşa edeceğiz. Bölgenin zemin etütlerine başladık, inşallah mart ayında ilk kazmayı vuracağız. Yine hasar tespitlerimize göre konut sayılarımızı artıracağız. Bu anlamda gerek bilim insanlarımız gerekse bakanlığımızın uzman ekipleri yeni yerleşim yerlerine ilişkin gecesini gündüzüne katıyor, 7-24 çalışıyor. Bu kapsamda 21 Şubat´tan bu yana yani 1 haftada Gaziantep´te 3 bin 377, Adıyaman´da 1161, Kilis´te 645, Adana´da 590, Hatay´da 1185, Kahramanmaraş´ta 3 bin 826, Şanlıurfa´da 897, Malatya´da 948, Osmaniye´de 152 olmak üzere toplam 12 bin 781 konutumuzun yapımını başlatmış olduk. İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız. Kalan konutlarımızı da şehir merkezlerinde, zemin etütlerini tamamlayarak, kültürel dokuyu da koruyarak inşa süreçlerini başlatacağız. Sözleşmelerini imzaladığımız ve yapımına başladığımız yeni yuvalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Burada ve diğer 10 ilimizde hayat yeniden normale dönene kadar acılar yerini mutluluğa, hüzünler yerini umuda bırakana kadar burada olacağız. Bugün biz TOKİ eliyle 1 milyon 180 bin konutumuzu yaptık mı? Yaptık 3,3 milyon konutumuzu dönüştürdük mü? Dönüştürdük. 'Yapılamaz' denilenleri yaptık mı? Yaptık. 'Bitirilemez' denilenleri bitirdik mi? Bitirdik. Şimdi yine Allah´ın izniyle milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde buradaki konutlarımızı da 1 yıl içinde sizlere teslim edeceğiz. El birliğiyle şehirlerimizi yeniden kalkındıracağız. Tarihiyle kültürüyle sanatıyla doğasıyla bu kadim coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-03-02 15:52:37



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