Adıyamanlı yediemin, kendisi gibi depremzedelerden araçları için ücret almıyor



Selim KAYA-Yakup ALTAY/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, depremzede yediemin Celal Öksüz, depremle yıkılan binaların enkazı altından çıkartılıp, otoparka getirilen araç sahiplerinden para almıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da enkaz altında kalan veya isabet eden parçalar nedeniyle hasar gören araçlar, arama kurtarma çalışmalarına engel olmaması için toplanıp kent dışındaki yediemin otoparkına çekildi. Yediemin Muhafaza Otoparkı işletmecisi Celal Öksüz, kendisinin de depremzede olduğunu ve otoparkta bekleyen araçlar için sahiplerinden tek kuruş talep etmeyeceğini söyledi. Depremde, 20'den fazla akrabasını kaybettiğini anlatan Öksüz, şöyle devam etti:

"Depremde binalar yıkılınca, enkaz altında kalan ve sağa sola savrulan araçlar, insanların yardımına koşan arama kurtarma, ambulans ve iş makinelerinin yolunu kapatıyor, engel teşkil ediyordu. O araçlar kaldırıldı ve bize getirildi. Sahiplerini bekliyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren ailelerimizi emniyete aldıktan sonra, iş makinelerinin, ambulansların rahat çalışması ve yaralılara acil müdahale edilmesi için, bu araçları kaldırdık. Çevre illerden bize çekiciler getirdiler. Sahibi belli olmayan ya da enkazıyla uğraşanın arabalarını buraya çektik. Sahipleri geldiği zaman, trafik denetleme şube müdürlüğünden belgelerini aldıktan sonra, araçları sahiplerine teslim ediyoruz. Sahibi ölenler de varisleri varsa varislerine teslim ediyoruz. Kimsesi yoksa Milli Emlak'a kalır araçlar. Biz bu araçları, burası afet bölgesi diye, burada teslim alana kadar vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmiyoruz."

Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden getirdiği evrakla, hurdaya dönen aracını yedieminden teslim alan Ramazan Akdoğan, "Evden çıktım, aracıma gidiyordum, yan bina çöktü, canımı zor kurtardım. Deprem esnasında evdeydim, çocuklarımla dışarı çıktık. Yan binanın altındaki aracıma giderken bina çöktü, arabam bu hale geldi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Yakup ALTAY

2023-03-02 17:13:06



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