Adıyaman'da yerel televizyon kanalı yayınlarını çadırda sürdürüyor



Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'da yayın yapan Mercan TV binasının hasarlı olması nedeniyle kurulan çadır içerisinde yayın hayatını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da 1994 yılında kurulan yerel televizyon kanalı Mercan TV'nin de bulunduğu bina hasar gördü. Hasar gören bina kullanılamaz hale gelince televizyon yayınlarına ara verildi. Yerel medya çalışanları, hasarlı binadan çıkardıkları cihazlarla bugün çadırda oluşturdukları stüdyo ile yayınlarına yeniden başladı.

Depremin ardından çadır içerisinden yayın yapmaya başladıklarını ifade eden Mercan Tv Genel Yayın Yönetmeni Selahattin Aslan, "6 Şubat'ta meydana gelen depremde televizyonumuza cihazlarımız enkaz altında kaldı, bir kısmını ise kurtarmaya çalıştık. Binamız ikinci depremde büyük zarar gördü ve yayın yapamadık. Bu dönemde Mersin'deki şubemiz ve canlı yayın aracımızdaki çalışanlarımız çadır ve konteyner kurulum yaptı. Elimizde olan cihazlarla Adıyaman'ın sesini duyurma adına yayın hayatımıza tekrardan başladık. Bizler ise ilk günlerde yayın yapamayışımızın üzüntüsünü yaşıyoruz ama şu anda geçici de olsa çadır içerisinde yayın yapmaya ve haberlerimizi sunmaya devam ediyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR

2023-03-02 19:46:56



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