Adıyaman'da SGK binası bahçesindeki çadırda EYT başvuruları 



Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgli işlemler, SGK binası bahçesinde kurulan çadırda yapılıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde etkilenen Adıyaman'da, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları için SGK binası bahçesinde çadır kuruldu. Çadır içerisinde ve mobli araçlarda hizmet veren personel vatandaşların başvurularını almaya başladı.

Vatandaşlara yoğunluk yaşanmaması ve hizmetlerin aksamaması için e-Devlet üzerinden başvuruları önerisinde bulunan İl SGK Müdürü Fuat Tekin, "Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra vatandaşlarımız doğal olarak başvurulara başladılar. Buraya gelen vatandaşlarımızı mobil araçlarımız ile hizmet noktalarımızda, vatandaşlarımızı bilgilendirip yönlendirmeleri süratlı bir şekilde yaparak sosyal güvenlik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız mobil araçlarımızı bilgilendirmek için şehrimizin çeşitli yerlerinde gezdiriyoruz. Kurumumuzun ağır hasarlı olmasında dolayı kurumumuzun bahçesindeki çadırlarda hizmet veriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın emeklilik taleplerini e-devlet üzerinde yapmaları çok uygun olacaktır. EDevlet üzerinde işlerini yapamayan vatandaşlarımıza burada yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR

2023-03-03 12:29:43



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