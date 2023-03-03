Adıyaman'da toz taşınımı

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Sercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu illerden Adıyaman'da, Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı toz taşınımı etkili oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı etkili oldu. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı toz taşınımı nedeniyle kentte görüş uzaklığı, yer yer düşerken, sürücüler araçlarıyla dikkatli seyretti. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR

2023-03-03 14:08:26



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