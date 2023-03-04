Depremzede kadınlara KADEM desteği



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, KADEM Kadın Destek Merkezi ekipleri, kadınlara, rehabilitasyon ve uzman psikologlarla destek veriyor.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'daki çadır kentte kalan kadınlara, KADEM Kadın Destek Merkezi ekipleri tarafından psikososyal destek veriliyor. KADEM Kadın Destek Merkezi Genel Sekreteri Zeynep Demir, Adıyaman'daki çalışmayı anlatarak, "KADEM, depremin ilk gününden itibaren, hijyen ve gıda yardımıyla bölgedeki depremzedelerin yanında oldu. İlk ihtiyaçlar temin edildikten sonra, çadır kentlerde kadın destek merkezleri açmaya başladık. Buralarda psikososyal destek verdiğimiz, kadınları güçlendirdiğimiz, onların iyi olma hallerini artırdığımız bir merkezimiz var. Hem psikologlar hem sosyal hizmet uzmanları, hukukçuların çalıştığı bir sistem uyguluyoruz. Deprem bölgelerinde ilk temel ihtiyacı karşılanmış kadınlarımızın, normal hayatlarına dönmelerini sağlayacak bir çerçeve oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'KADINLARIN SORUNLARINI ÇÖZMEYE GELDİK'

Demir, kadınların bir taraftan el becerilerini ve teknik bilgilerini geliştirdikleri ama aynı zamanda sosyalleşebildikleri çeşitli kurslar açtıklarını da söyleyerek, "Sosyal hizmet uzmanı ve psikologla sosyal anlamda depremzede kadınlara destek vermeye çalışıyoruz. Biz buraya mümkün mertebe, ilk adım olarak, depremzede kadınların sorunlarını çözmeye geldik. Orta vadeli hedefimiz, çadır kentlerde açmış olduğumuz merkezleri kalıcı hale dönüştürmek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-03-04 17:02:25



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