Bakan Karaismailoğlu: 3 bin 495 seferle 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: 3 bin 495 seferle 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi

DHA

Bakan Karaismailoğlu: 3 bin 495 seferle 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi


Mahir ALAN-Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden yapılan 3 bin 495 sefer ile 611 bin depremzedenin tahliye edildiğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da kurulu AFAD koordinasyon merkezinde değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, deprem felaketinin 11 kentteki 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini söyledi. 110 bin kilometrekarelik alanı etkileyen afetin ardından en büyüğü 6.6 olmak üzere 13 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Ancak devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik. Birbirimize kenetlendik. İlk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık. 6 Şubat sabahından itibaren bütün çalışma arkadaşlarımızla afet sahasındayız, depremzedelerimizin yanındayız. Her şeye göğüs gererek bir an dahi insanımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.
'ADIYAMAN'DA BİNALARIN YÜZDE 99´UNUN TARAMASINI TAMAMLADIK'
Adıyaman'da, depremde yıkılan binaların yüzde 99´unu taramasını tamamladıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Depremzede vatandaşlarımızın acil barınma ve diğer ihtiyaçlarını giderdik. Şehrimizdeki binaların yüzde 99´unun taramasını tamamladık, yıkım ve enkaz kaldırma işlerine hızla devam ediyoruz. Felaketin izlerini silmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerinde 35 bin 250´si arama kurtarma uzman personeli olmak üzere 271 binin üstünde personel görev yaptı. Şu anda da 4 bin 331´i arama kurtarma personeli olmak üzere görevi devam eden personel sayısı 226 binin üzerindedir" şeklinde konuştu.
Depremzedelerin çadırlara yerleştirildiğini ve bunun ilk etapta acil ihtiyaç nedeniyle kurulduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Çadırlar ilk etapta acil ihtiyaca yöneliktir ve bir ara formüldür.  Asıl amacımız konteyner kentleri yaygınlaştırarak, herkesi buralara taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar afetzedelerimize daha düzenli bir hayat sunmaktır" diye konuştu.
Adıyaman'da şu anda 50 bin 763 çadırda 203 binin üzerinde vatandaşın barındığını da dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Adıyaman´da 2 milyon 193 bin metrekarelik alanda 17 bin 907 kapasiteli 20 ayrı konteyner kent kurma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 1044 konteyner kurduk ve 387 tanesini de kurulmak üzere sahaya indirdik. Şu an itibariyle 300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik. Onların bir nebze olsun normal hayatlarına dönmeye başlamaları bizlere de büyük güç veriyor. İnşallah bu sayı hızla artacak ve Adıyaman´da hayatın normal akışına daha da hızlı dönmeye başladığına şahit olacağız" dedi.
HAVA, KARA VE DEMİR YOLU İLE TAHLİYELER YAPILDI
Deprem felaketinin ardından depremzedelerin kara yolu, hava yolu ve demir yolu ile tahliyesine başlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Bakanlığımız koordinasyonunda 06 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında 5 bin 134 otobüs, 4 bin 887 TIR ve kamyon ile yüzlerce iş makinesi taşıt deprem bölgelerine ulaştırıldı. Depremlerden 1275 kilometre demiryolu hattımız etkilenmişti, 1182 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu trenimizle 100 bine yakın yolcu taşındı. 64 yük trenimiz 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 93 yolcu ve personel servis vagonumuz 4 bin vatandaşımızın `geçici´ evi oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ Havalimanlarında; 6 Şubat-3 Mart tarihlerinde 11 bin 287 iç hat ve 1564 dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava araçları ile toplam 12 bin 851 uçuş trafiği gerçekleştirildi. Tahliye amaçlı sivil hava araçları ile 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında toplam 1 milyon 21 bin yolcuya hizmet verildi. 15 bin ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı. Toplam 3 bin 495 sefer ile 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi. Yabancı hava yolu işletmelerine verilecek uçuş izinlerinin işlem süresi kısaltıldı ve 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasında insani yardım amacıyla yurt dışından gelen 690 hava aracına uçuş izni verildi. Tahliye seferleri bugün itibariyle tamamlanmış olup, afet bölgesine görevli personel gidiş-gelişi devam etmektedir."
'YASIMIZ VE AZMİMİZ BİRBİRİNE KARIŞTI'
Adıyamanlı vatandaşlara layık bir şehir inşa edeceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman kuracağız. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgenin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla Adıyamanlı vatandaşlarımıza layık bir şehir inşa edeceğiz. Bunu sadece Adıyaman´da değil depremden etkilenen bütün illerimizde de gerçekleştireceğiz. Türkiye ulusal risk kalkanı modeli ışığında oluşturacağımız afete daha dirençli ulaştırma ve altyapı sistemimizle afet sonrası yeniden yapılanma sürecine en büyük katkıyı bizim vereceğimize inanıyorum. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Biz çok güçlü ve aziz bir milletiz. Kardeşlik, birlik ve dayanışma bizim özümüzde var. Bu üç şey depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadaki asıl çimentomuz olacak. Devlet ve millet omuz omuza vermiştir. Bundan sonra her geçen gün daha aydınlık olacak."
 DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR
2023-03-05 13:07:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ depremini yaşayan sağlık personeli, Adıyaman'da "asrın felaketi"ne yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ depremini yaşayan sağlık personeli, ...
Depremde vatandaşlara sığınak olan halı sahada çocuklara psikososyal destek veriliyor
YEREL HABERLER Depremde vatandaşlara sığınak olan halı sahada ...
Gölbaşılı çocuklar Tokat Psikososyal Destek Merkezinde depremin izlerini unutuyor
YEREL HABERLER Gölbaşılı çocuklar Tokat Psikososyal Destek ...
Adıyaman'da çadır kentteki otizmli çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Adıyaman'da çadır kentteki otizmli çocuğa sürpriz ...
Adıyaman'da depremzede çocuklar için oyun alanları kuruluyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzede çocuklar için oyun alanları ...
Adıyaman'da iş yerlerini açabilen esnaf depremzedelerin hizmetinde
YEREL HABERLER Adıyaman'da iş yerlerini açabilen esnaf ...
Kilometrelerce uzaktan getirilen oyuncaklar depremzede çocukların yüreğini ısıttı
YEREL HABERLER Kilometrelerce uzaktan getirilen oyuncaklar ...
Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV işbirliğiyle Adıyaman'da günde 13 bin kişilik yemek hazırlanıyor
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV işbirliğiyle ...
Depremzede çocuklar fırçalarıyla çadır kenti renklendiriyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar fırçalarıyla çadır kenti ...
"Yeryüzü Doktorları" Adıyaman'da depremzedelere şifa dağıtıyor
YEREL HABERLER "Yeryüzü Doktorları" Adıyaman'da depremzedelere şifa ...
Van depremini yaşayan AFAD gönüllüleri Adıyaman'da çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Van depremini yaşayan AFAD gönüllüleri Adıyaman'da ...
Adıyaman'da "depremzedelere yardım" bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da "depremzedelere yardım" bahanesiyle ...
Depremzede kadınlara KADEM desteği
YEREL HABERLER Depremzede kadınlara KADEM desteği
Enkazdan kurtulan sağlıkçı, depremzedelerin yaraları sarmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Enkazdan kurtulan sağlıkçı, depremzedelerin yaraları ...
Hayatta kalan depremzedeler kaybettikleri yakınlarının eşyalarıyla teselli buluyor
YEREL HABERLER Hayatta kalan depremzedeler kaybettikleri ...
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı ...
Adıyaman Çelikhan'da üreticilerin tütünleri yıkılan çatıların altında kaldı
YEREL HABERLER Adıyaman Çelikhan'da üreticilerin tütünleri yıkılan ...
Depremden sonra omzuna konan papağan arkadaşı oldu
YEREL HABERLER Depremden sonra omzuna konan papağan arkadaşı oldu
ODTÜ ekibi, çadır kentlerde depremzede çocuklara kimya deneyleri yaptırıyor
YEREL HABERLER ODTÜ ekibi, çadır kentlerde depremzede çocuklara ...
Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
YEREL HABERLER Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
Van depremini yaşayan sağlıkçılar Adıyaman'da enkazdan 40 kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Van depremini yaşayan sağlıkçılar Adıyaman'da ...
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da yıkılan binaların enkazını kaldırma ...
Gönüllü ressam depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
YEREL HABERLER Gönüllü ressam depremzede çocukların dünyasını ...
Depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda çökmeye yol açtı
YEREL HABERLER Depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda çökmeye yol açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.