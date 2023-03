Bakan Karaismailoğlu: 3 bin 495 seferle 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi

Mahir ALAN-Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden yapılan 3 bin 495 sefer ile 611 bin depremzedenin tahliye edildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da kurulu AFAD koordinasyon merkezinde değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, deprem felaketinin 11 kentteki 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini söyledi. 110 bin kilometrekarelik alanı etkileyen afetin ardından en büyüğü 6.6 olmak üzere 13 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Ancak devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik. Birbirimize kenetlendik. İlk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık. 6 Şubat sabahından itibaren bütün çalışma arkadaşlarımızla afet sahasındayız, depremzedelerimizin yanındayız. Her şeye göğüs gererek bir an dahi insanımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

'ADIYAMAN'DA BİNALARIN YÜZDE 99´UNUN TARAMASINI TAMAMLADIK'

Adıyaman'da, depremde yıkılan binaların yüzde 99´unu taramasını tamamladıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Depremzede vatandaşlarımızın acil barınma ve diğer ihtiyaçlarını giderdik. Şehrimizdeki binaların yüzde 99´unun taramasını tamamladık, yıkım ve enkaz kaldırma işlerine hızla devam ediyoruz. Felaketin izlerini silmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerinde 35 bin 250´si arama kurtarma uzman personeli olmak üzere 271 binin üstünde personel görev yaptı. Şu anda da 4 bin 331´i arama kurtarma personeli olmak üzere görevi devam eden personel sayısı 226 binin üzerindedir" şeklinde konuştu.

Depremzedelerin çadırlara yerleştirildiğini ve bunun ilk etapta acil ihtiyaç nedeniyle kurulduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Çadırlar ilk etapta acil ihtiyaca yöneliktir ve bir ara formüldür. Asıl amacımız konteyner kentleri yaygınlaştırarak, herkesi buralara taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar afetzedelerimize daha düzenli bir hayat sunmaktır" diye konuştu.

Adıyaman'da şu anda 50 bin 763 çadırda 203 binin üzerinde vatandaşın barındığını da dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Adıyaman´da 2 milyon 193 bin metrekarelik alanda 17 bin 907 kapasiteli 20 ayrı konteyner kent kurma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 1044 konteyner kurduk ve 387 tanesini de kurulmak üzere sahaya indirdik. Şu an itibariyle 300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik. Onların bir nebze olsun normal hayatlarına dönmeye başlamaları bizlere de büyük güç veriyor. İnşallah bu sayı hızla artacak ve Adıyaman´da hayatın normal akışına daha da hızlı dönmeye başladığına şahit olacağız" dedi.

HAVA, KARA VE DEMİR YOLU İLE TAHLİYELER YAPILDI

Deprem felaketinin ardından depremzedelerin kara yolu, hava yolu ve demir yolu ile tahliyesine başlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız koordinasyonunda 06 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında 5 bin 134 otobüs, 4 bin 887 TIR ve kamyon ile yüzlerce iş makinesi taşıt deprem bölgelerine ulaştırıldı. Depremlerden 1275 kilometre demiryolu hattımız etkilenmişti, 1182 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu trenimizle 100 bine yakın yolcu taşındı. 64 yük trenimiz 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 93 yolcu ve personel servis vagonumuz 4 bin vatandaşımızın `geçici´ evi oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ Havalimanlarında; 6 Şubat-3 Mart tarihlerinde 11 bin 287 iç hat ve 1564 dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava araçları ile toplam 12 bin 851 uçuş trafiği gerçekleştirildi. Tahliye amaçlı sivil hava araçları ile 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında toplam 1 milyon 21 bin yolcuya hizmet verildi. 15 bin ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı. Toplam 3 bin 495 sefer ile 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi. Yabancı hava yolu işletmelerine verilecek uçuş izinlerinin işlem süresi kısaltıldı ve 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasında insani yardım amacıyla yurt dışından gelen 690 hava aracına uçuş izni verildi. Tahliye seferleri bugün itibariyle tamamlanmış olup, afet bölgesine görevli personel gidiş-gelişi devam etmektedir."

'YASIMIZ VE AZMİMİZ BİRBİRİNE KARIŞTI'

Adıyamanlı vatandaşlara layık bir şehir inşa edeceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman kuracağız. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgenin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla Adıyamanlı vatandaşlarımıza layık bir şehir inşa edeceğiz. Bunu sadece Adıyaman´da değil depremden etkilenen bütün illerimizde de gerçekleştireceğiz. Türkiye ulusal risk kalkanı modeli ışığında oluşturacağımız afete daha dirençli ulaştırma ve altyapı sistemimizle afet sonrası yeniden yapılanma sürecine en büyük katkıyı bizim vereceğimize inanıyorum. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Biz çok güçlü ve aziz bir milletiz. Kardeşlik, birlik ve dayanışma bizim özümüzde var. Bu üç şey depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadaki asıl çimentomuz olacak. Devlet ve millet omuz omuza vermiştir. Bundan sonra her geçen gün daha aydınlık olacak."

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2023-03-05 13:07:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.