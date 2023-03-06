Adıyaman'da ağır hasarlı binada sallanma ihbarı yapıldı, cadde kapatıldı



Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'da 5 katlı ağır hasarlı binanın sallandığı ihbarı üzerine, çökme ihtimali göz önüne alınarak cadde boşaltıldı, yaya geçişlerine kapatıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ağır hasarlı binanın sallandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Cadde üzerindeki 5 katlı binanın bulunduğu alana polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti. Vatandaşların geçişine izin verilmezken AFAD ekipleri dron ile havadan kontrol etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR

2023-03-06 15:07:14



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