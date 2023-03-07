Bakan Soylu: Vatandaşlarımızı geçmiş hayatlarından daha iyi bir noktaya kavuşturacağız



Mahir ALANSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için çabaladıklarını söyledi. Vatandaşların yaşamlarının normale dönmesi için çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Buralardaki işimizi bitirmeden, vatandaşımızı geçmiş hayatından daha iyi bir noktaya kavuşturmadan buralardan çıkmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da enkaz bölgelerinde inceleme yapıp, AFAD koordinasyon merkezinde STK temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, kentte devam eden enkaz kaldırma çalışmalarını takip ettiklerini ve ramazan ayı öncesi yapılması gerekenleri konuştuklarını söyledi.

Depremzedelerin geçici barınma alanlarına ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Herkes elinden geleni bütün gayreti ortaya koyuyor. Bu gösterilen gayreti vatandaşımızın hem sabrıyla hem tevekkülüyle hem karşı karşıya kaldığımız bu süreçte el birliğiyle çıkabilme inancıyla beraber adımlarımızı atmaya hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Özellikle şehirlerin yaşam alanlarının toparlanmasına yönelik adımlar arıtıyoruz. Adıyamanlı hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hepimiz tüm kurum ve kuruluşlarımızla, tüm yöneticilerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla hepimiz her an elimizden gelenin en üstünü yapmak için gayret sarf ediyoruz. Dünyada hiçbir devlet, bir ay içerisinde bu karşı karşıya kaldığı durumu buraya getirme yeteneğine sahip değildir. Yer kürenin en büyük depremlerinden birisi ile karşı karşıyayız. El birliğiyle bu noktayı inşallah çok kısa zaman içerisinde Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza söylediği gibi bir yıl içerisinde el birliğiyle buradan hep birlikte çıkacağız. Buralardaki işimizi bitirmeden, vatandaşımızı geçmiş hayatını daha iyi bir noktaya kavuşturmadan çıkmayacağız. Kaybettiğimiz canlarımızı geri getirmek mümkün değil, onun için diğer noktaların hem tamir etme hem telefi etmeye hem yenisini oluşturmaya bir imkanı var bu ülkenin de bu milletin de... Biz de bu imkanları zaman içerisinde vatandaşımıza ulaştırmaya devam edeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2023-03-07 16:36:54



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