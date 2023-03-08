Adıyaman´da depremzede kadınlar, kendi acılarına rağmen yardım çalışmalarına katılıyor



Salih KESKİN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da kendileri de depremzede olan kadınlar, kendi acılarına ramen gönüllü olarak depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmalarda yer alıyor. Kadınlardan Sevim Yıldız, "Bu süreç elbette bizi yıprattı, kadınlar ve çocuklar duygusal olarak çok çabuk yıprandıkları için birleşerek bunun üstesinden gelemeye çalıştık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu Adıyaman´da, kendileri de depremzede olan kadınlar, yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılarak diğer depremzedelere yardımcı oluyor. Gönüllü kadınlardan Habibe Sandal (40) ve Sevim Yıldız (28), giyim çadırlarında depremzedelerin, ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alıyor.

ÇOCUKLARIYLA BERABER YARDIM ÇALIŞMALARINA KATILDI

Depremin hemen ardından 3 çocuğu ile birlikte sahadaki çalışmalara yardım eden kendisi de çadırda yaşayan Habibe Sandal, çalışan tüm kadınların günlerini kutlayarak, şunları söyledi:

"Depremin ardından yıkılan binadan kendi imkanlarımızla çıktık. 2´nci katta otuyorduk. Bina tamamen yıkılmadığı için çıkabildik. Birçok yakınımızı kaybettik, tabii kaybettiğimiz canları unutamayız ama hayat bir şekilde devam ediyor. Sahada yapılan insani yardım çalışmalarına gönüllü olarak kızlarım ile birlikte katılmaya karar verdik. Giyim çadırında çalışıyoruz, depremzedeler buraya gelip ihtiyaçlarını karşılıyorlar, bizler de onlara yardımcı oluyoruz. İnşallah bundan sonra böyle acılar yaşanmaz. Ölenlere Allah´tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çadırda çalışmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğiz. Dışarıdan buraya gelerek yardımlar dağıtan, yardım gönderen herkese çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun, bizim de yardımcımız olsun inşallah."

Habibe Sandal´ın Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8´inci sınıf öğrencisi kızı Sümeyra Sandal (14), depremde birçok arkadaşını kaybettiğini ve okulunu çok özlediğini söyledi. Sümeyra Sandal, giyim çadırında annesiyle gönüllü olarak çalıştığını ve okulların açılıncaya kadar gönüllü olarak çalışmaya devam edeceğini belirtti.

`DEPREM SÜRECİ KADINARI ÇOK YIPRATTI´

Çalışmalara gönüllü olarak katılan depremzede Sevim Yıldız (28) da çalışmaları ilk günden beri koordine ettiğini belirterek, depremin kadınları çok yıprattığını ifade etti. Yıldız, "Depremin ilk gününde tek çalışan kadın olmak çok zordu, sonradan diğer kadınlar da el verince işimiz biraz daha kolaylaştı. Yakınlarını kaybeden bir depremzede olarak buradaydım ve çalışıyordum. Türkiye tek yürek olarak bizim yardımımıza koştu, çok teşekkür ediyoruz. Birçok ihtiyacımız bir anda karşılanmış oldu. İlk 3 gün çok sıkıntı yaşamıştık, hatta hiçbir şey bulamamıştık. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu süreç elbette bizi yıprattı, kadınlar ve çocuklar duygusal olarak çok çabuk yıprandıkları için birleşerek bunun üstesinden gelemeye çalıştık. Herkesin desteğini bekliyoruz, çünkü bu şehir 6 ayda veya bir anda toparlanacak durumda değildir. Bu yüzden herkes desteklerine devam etmeleri çok önemlidir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Salih KESKİN

2023-03-08 15:06:53



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