Bakan Yanık: Kadın konukevlerimizde bin 707 kadınımız ve 1161 çocuğumuz hizmet alıyor

Mahir ALANSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye genelinde 81 ilimizde 149 kadın konukevimizde hizmet vermekteydik. Şu an itibarıyla yine 149 kadın konukevinde bin 707 kadınımız ve beraberinde de 1161 çocuğumuz hizmet almaya devam ediyor "dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a geldi. Bakan Yanık, Adıyaman Üniversitesi'ndeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, Eğiçayı Parkı'nda kurulan çadır kentteki 'Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi'ndeki' kursiyerleri ziyaret etti. Bakan Derya Yanık, deprem bölgesindeki 11 ilde 16 kadın konukevi olduğunu kaydederek, bu merkezlerin 357 kapasiteyle hizmet verdiğini, daha sonra 7 ile tahliye gerçekleştirdiklerini anlattı. Deprem öncesinde Türkiye genelinde 81 ilde 149 kadın konukevi olduğuna dikkat çeken Yanık, şu an itibarıyla yine 149 kadın konukevinde bin 707 kadın ve beraberinde de 1161 çocuğun hizmet aldığını söyledi.

Bakan Yanık, "Bugün 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü. Öncelikle deprem bölgesinde bulunan kadınlarımız başta olmak üzere hem ülkemizin hem dünyanın bütün kadınların gününü kutluyorum. Bugünü, Dünya Kadınlar Gününü açıkçası deprem bölgesinde depremzede kadınlarımızla ama hayatını yeniden inşa etmeye çalışan kadınlarımızla bir arada olarak ifa etmek istedik. O yüzden Adıyaman´dayız ve şu anda bir kadın kooperatifleri iş atölyesindeyiz. Sizler de biraz önce benimle beraber gezdiniz. Kadınlarımız hızlıca hayatlarını yeniden kurmak, bir anlamda rehabilite olmak ama öbür taraftan hanelerinin, ailelerinin ihtiyaçlarını da bir an önce karşılamak üzere ülkemizin dört bir yanından gelen kadın kooperatiflerimizin desteği ile kurduğumuz çadır kentlerdeki iş atölyelerinde faaliyetlerine başladılar. Ben bu anlamda hem kooperatiflerin bize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum hem de bu çalışmalara iştirak eden depremzede kadınlarımıza hakikaten şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu kadar ağır bir sürecin içerisinde hayata tutunmak ve bir umut ışığı olarak yeniden ortaya çıkmak çok önemli. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile kadın çalışmaları ile alakalı yaptığımız faaliyetlerden başlayarak bir genel bakanlığımızın çalışmalarını, özellikle deprem bölgesindeki çalışmalarımızı kısaca özetlemeye çalışacağım. Tabiatıyla deprem bölgesindeki 11 ilimizde toplam 16 kadın konukevimiz faaliyet göstermekteydi. Biz bütün diğer kuruluşlarımız gibi deprem bölgesindeki kadın kuruluşlarımız da öncelikli olarak hemen hızlıca tahliye edip güvenli bölgelere aldık ve daha sonra kuruluşlarımızın sağlamlık değerlendirmesini yaptıktan sonra peyderpey buralara geri vatandaşlarımızı, sakinlerimizi almış olacağız. Deprem bölgesindeki 11 ilde 16 kadın konukevimiz olduğunu söylemiştim. 357 kapasiteyle hizmet vermekteydi. Dolayısıyla bunları daha sonra 7 ilimize hemen tahliye ettik. 211 kapasiteli 9 kadın konukevimizi, depremden etkilenen 7 ilimizden kadın konukevlerimizi tahliye ettik. 7 deprem bölgesi ilimizde ise yine 9 kadın konukevimizin faaliyetleri, hizmetleri devam ediyor. Deprem öncesinde Türkiye genelinde 81 ilimizde 149 kadın konukevimizde hizmet vermekteydik. Şu an itibarıyla yine 149 kadın konukevinde bin 707 kadınımız ve beraberinde de 1161 çocuğumuz hizmet almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

PREFABRİK KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ OLUŞTURULACAK

11 ilde Prefabrik Gündüzlü Kadın Danışma Merkezlerinin oluşturulması çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Derya Yanık, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesindeki bütün sosyal gruplar gibi kadınlarımızın da ama özellikle kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların depremden sonra ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarının olduğu ve onlara yönelik, deprem bölgesinin şartlarına uygun yeni çalışmaların yapılması gerektiği açık. Dolayısıyla biz de bundan sonraki süreci konukevlerinden hizmet alan ya da kadın konukevlerine ihtiyacı olabilecek şiddet mağduru yahut barınma ihtiyacı olan kadınlarla alakalı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Nitekim bu kapsamda kısa ve orta vadede depremden etkilenen 11 ilimizde barınma ihtiyacı olan kadınlara yönelik 15 kapasiteli yaşam alanlarına yönelik tüm tefrişatı tamamlanmış prefabrik alanların kurulması ve buralarda ulaşım imkânı da sağlanması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine 11 ilde Prefabrik Gündüzlü Kadın Danışma Merkezlerinin oluşturulması çalışmalarımız devam ediyor. Öbür taraftan biliyorsunuz kadın konukevlerinden hizmet alan, ki biraz önce sayıları verirken çocukları da ifade ettim. Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlarımızın önemli bir kısmının barınma ihtiyacı sebebiyle konukevlerimizi tercih ettiği ve beraberinde pek çoğunda çocuklarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 0-6 yaş grubu için oyuncak setlerinin, onların yaş ve gelişim durumlarına uygun oyuncak setlerinin temin edilmesi, prefabrik barınma merkezi, gündüzlü kadın danışma merkezlerinde hizmet sunmak üzere meslek personellerimizi ve destek personellerimizi görevlendirme, yine konukevlerinin, barınma merkezlerinin, gündüz kadın danışma merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak diğer sarf malzemelerin karşılanması noktasında çalışmalarımızı kısa ve orta vade için hızlıca sürdürüyoruz. Kısa ve orta vadede çadır kentlerde veya prefabrik konteyner kentlerde kadınlarımızın ihtiyacı olacak barınma ve danışma alanlarını, güvenli alanları ve beraberindeki çocuklarının ihtiyacı olacak psikososyal gelişimlerini de sürdürecekleri oyuncak ve diğer sarf malzemelerinin temini noktasında çalışmalarınızı hızlıca sürdürüyoruz ve çok yakın zamanda bu hizmetler devreye alınmış olunacak. Ama onun yanında uzun vadede kalıcı hizmetlerin, kalıcı çalışmaların bir taraftan temin edilmesi, hazırlanması gerekecek. Dolayısıyla bununla alakalı da özellikle depremden en çok etkilenen ve bizim de aslında kuruluşlarımız itibarıyla kadın kuruluşlarımız da dahil olmak üzere kısmen etkilenen illerimizde Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da ve Malatya'da kadın kuruluşlarımızın yeniden inşası noktasında çalışmalarımızı hızlıca bütün bakanlık birimlerimiz çalışmalarını yapıyorlar ve önümüzdeki süreçte inşallah buralarda yapacağınız kuruluşlarımızı yatırım programlarımıza alarak çalışmalarımızı başlatacağız. Böylece hizmet binalarımız aslında hem onarım ihtiyacı olanların onarılması hem de yeniden inşa edilmesi gerekenlerin inşa edilmesi sürecini beraberce takip etmiş olacağız. Öbür taraftan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan kadın konukevimiz maalesef artık kullanılamayacak durumda, orta ve uzun vadede inşası yapılana kadar oradaki mevcut binanın da tahliyesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlara yönelik hizmetlerimizi planladığımız en önemli kuruluşlarımızdan, hizmet binalarımızdan birisi de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ŞÖNİM´lerimiz ve Sosyal Hizmet Merkezlerimizde olan şiddet irtibat noktaları. Bunlarla alakalı da gerekli güçlendirme ve sağlamlık raporlarının değerlendirilmesi çalışmaları devam ediyor. Biz çadır kentlerimizde ve konteyner kentlerimizde günlük hayatın tesisi noktasında kadınlarımızın hayata katılımı, aktif anlamda katılımı çocukların psikososyal destek süreçlerinin desteklenmesi ile aslında çok daha hızlıca günlük hayatın tesis edileceğini biliyoruz. O yüzden çadır kentlerimizde, konteyner kentlerimizde kadınlarımız ve çocuklarımız için özel ihtiyaç mekanlarını, şu anda içinde olduğumuz iş atölyeleri, sosyal marketlerimizin hemen yanında özel İhtiyaç maddelerinin temin edildiği kadınlar ve çocuklar için özel sosyal market çadırlarının kurulması ve genel olarak bütün çadır kentlerimizde konteyner kentlerimizde kadınlar için, çocuklar için, engelli vatandaşlarımız için, yaşlı vatandaşlarımız için onların ihtiyaçlarını görecek, onların ihtiyaçlarını görmeye uygun alanların oluşturulmasını özellikle çok önemsiyoruz. Bu konuda AFAD da koordinasyon kuruluşumuz olarak son derece dikkatli ve özenli bir çalışma yürütüyor ve buralarda vatandaşlarımızın ihtiyacı olan mekânları kurma noktasında gerekli çalışmaları hep birlikte bütün kurum, kuruluşlar olarak beraber yapıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de kadınlarımızın özellikle günlük hayatın devamı noktasında bir çadır da olsa orası yuvadır, bir konteyner da olsa orası o ailenin yuvasıdır. Dolayısıyla yuvayı gerçekten güvenlikli, huzurlu ve o şartlar içerisinde olabilecek en iyi şekle getirebilmek için yapılması gereken ne varsa biz bakanlık olarak diğer kurum ve kuruluşlarımız da kendi görev alanları içerisinde üzerimize düşen her şeyi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz."

'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

13,5 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği bir süreçten geçtiklerini aktaran Bakan Yanık, bu sürecin üstesinden gelineceğini, el birliği ve dostluk ile sürecin aşılacağını söyledi. Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi maalesef ağır bir süreçten geçiyoruz. 11 ilimizin doğrudan etkilendiği ama özellikle Kahramanmaraş merkez olmak üzere Hatay´ımızı, Adıyaman'ımızın ve Malatya'nın bir bölümünün, Gaziantep'in İslahiye Nurdağı tarafının, Osmaniye merkezin ağırlıklı olmak üzere Adana merkezde belli bölgelerine olmak üzere aslında bütün illerimizin maalesef etkilendikleri bir süreçten ve yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızın doğrudan etkilendiği bir süreçten geçiyoruz. Ben de işte Osmaniyeliyim, Adana'da ailenin bir kısmı var. Yakın uzak pek çok tanıdığımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı kaybettik. Burada pek çok dostlarınızı, arkadaşlarınızı, yakınlarınızı kaybettiniz. Dolayısıyla gerçekten hepimiz için çok duygusal anlamda da ağır bir süreci beraber götürmeye çalışıyoruz ama biz şunu çok iyi biliyoruz. Bizim milletimiz güçlüdür. Bizim milletimiz necip bir millettir. Bizim milletimiz gücünü inancından alan, imanından alan bir millettir. Dolayısıyla bu sürecin de bu felaketlerin de muhakkak geçeceğini, muhakkak dayanışma ile el birliği ile birbirimize dostluk, kardeşlik ederek, ihtiyacımız olduğunda birbirimize koşarak bunların üstesinden geleceğimizi çok iyi biliriz. Geçmişte olduğu gibi, pek çok badireyi atlattığımız gibi bu badireyi de atlatacağımıza inanıyoruz. O yüzden Adıyaman büyük bir medeniyetler toprağının üzerinde, büyük bir inanç coğrafyasının çok önemli bir parçası olarak durduğu yerde bir güvenlik adası olarak, bir huzur beldesi olarak her zaman varlığını muhafaza etmiştir. Bundan sonra da Adıyaman´ımızın bir huzur beldesi olarak, bir güvenlik merkezi olarak varlığını sürdüreceğinden hiç kuşkumuz yok. Bir aradayız, birlikteyiz, devletmillet el ele şiarını hiç bırakmadan inşallah önümüzdeki süreci de güzellikle tamamlayacağız. Burada şu anda bu hizmeti sürdüren, bu faaliyeti gerçekleştiren kooperatiflerimize ama özellikle deprem bölgesinde, depremzede Adıyamanlı kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların emeği, onların umudu, onların çalışma azmi burada bulunan herkes için bir umut kaynağıdır ve bundan sonra da umut kaynağı olmaya devam edecek. Biz de elbirliği ile onlara hizmet etmeye, onlara destek olmaya devam edeceğiz."

Bakan Yanık, konuşmasının ardından kentte incelemede bulunmak üzere konteyner kentten ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR

