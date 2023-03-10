Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, istifa etti



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Adıyaman'da, Vali Mahmut Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı. Vali Çuhadar, yazılı açıklamasında, "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-03-10 16:07:28



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