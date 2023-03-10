Şarampole devrilen otomobilde yaralanan Ahmet kurtarılamadı

Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde yaralanan Ahmet Durmuş (28), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 1 Mart'ta Tekağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Muhittin K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Durmuş, ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi. Durmuş, götürüldüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Durmuş'un cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2023-03-10 16:29:14
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