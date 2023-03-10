Adıyaman'da enkazdan çıkarılan araçlar yedieminde



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, enkaz altından çıkarılan araçlar, kent dışında oluşturulan yediemin otoparkında bekletilip, sahiplerine teslim ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da enkazdan çıkarılan araçlar, kent dışında oluşturulan yediemin otoparkında bekletiliyor. Bekletilen araçlar, otoparka gelen sahiplerine ya da varislerine teslim ediliyor. Enkazdan çıkarılan aracını almaya gelen Sercan Sevim, "Depremde birinci dereceden 13 yakınımı kaybettim. Adeta kıyamet gibiydi ve tarifini bir türlü yapamıyoruz. Bundan sonra ne yapacağımı da bilemiyoruz. Enkaz altından çıkarılan araçlarımızı almaya geldim fakat hepsi demir yığınına dönmüş. Artık bunları da sadece hurda fiyatına satarız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-03-10 16:46:23



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