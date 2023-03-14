Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, sağanak etkili oldu.

Kahramanmaraş´ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da aralıklarla sağanak etkili oldu. Meteorolojinin uyarısının ardından çadır kentlerde alınan önlemlerle depremzedeler yağmurdan etkilenmedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-03-14 15:14:44



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