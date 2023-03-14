Adıyaman'da yerel radyo çadırda yayına başladı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, binası yıkılan yerel radyo, çadırda yayına başladı.

Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem, birçok binanın yıkımına yol açtı. Depremde kentin yerel radyolarından Radyo Tek'in binası da kısmen yıkıldı. Deprem felaketinin ardından radyo sahibi Zeynal Selahattin Alptekin, Altınşehir Mahallesi'nde kurduğu çadırda yeniden yayına başladı. Binalarının ağır hasarlı olduğunu ve geçici olarak çadırda yayına başladıklarını anlatan Alptekin, "Kısmen yıkılan ağır hasarlı binamızdan kurtarabildiğimiz cihazları getirdik. Desteklerle beraber bugün itibarıyla çadırda radyo yayınlarımıza yeniden başladık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-03-14 15:26:09



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