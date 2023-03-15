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Vali Numan Hatipoğlu: Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçeye konulan konteyner sele kapıldı. 1 kişi öldü 4 kişiyi arama çalışmaları 150'ye yakın ekiple devam ediyor. DHA-Flaş Haber Türkiye-Adıyaman

2023-03-15 10:36:25



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