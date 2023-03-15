Adıyaman'da sel felaketi: 1 ölü, 4 kayıp



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman´da dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttırarak sabaha kadar etkili olan yağmur, sele dönüştü. Sele kapılan konteynerdeki 1 kişi öldü, 4 kişi kayboldu, çadır kentlerde bazı çadırları su bastı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da dün akşam başlayan gök gürültülü yağmur, etkisini arttırarak sabaha kadar sürdü. Yağmur nedeniyle kentte depremzedelerin yaşadığı çadır kentlerde çadırları su bastı. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, KYK yurtlarına yerleştirildi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise suda mahsur kaldı.

Sincik ilçesinde bağlı Subaşı ile Taşkale köyü arasında bulunan ilçenin tek bağlantı köprüsü derenin taşmasıyla araç trafiğine kapandı. Derenin taşması sonucu köprüde göçükler oluştu.

'1 KİŞİ ÖLDÜ,4 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Tut ilçesinde vatandaşların kendi imkanlarıyla evin bahçesine yerleştirdiği konteyner, derenin taşmasıyla sel sularına kapıldı. Konteynerde kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adıyaman'da koordinatör olarak görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu bölgede incelemelerde bulundu. Hatipoğlu, vatandaşların kendi imkanlarıyla temin ettikleri konteynerin sel sularına kapıldığını belirterek, "Kentte bulunan ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız ise kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet" dedi.

'YAĞIŞA DAYANAMAYAN AHIR ÇÖKTÜ'

Kahta ilçesinde bağlı Ballı köyünde de depremde hasar gören Mehmet Savaş'a ait ahır dün gece geç saatlerde şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ve iş makineleri, göçük altında kalan 24 keçi ile 4 kuzuyu kurtardı. Kurtarılan keçiler ve kuzular sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-03-15 11:52:16



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