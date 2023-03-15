Adıyaman'da sel felaketi: 1 ölü, 3 kayıp (3)

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3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde; akraba olan Sarıkaya ve Tekdal ailesi fertlerinin evlerinin bahçesine yerleştirdiği konteyner akıntıya kapıldı. Konteynerdeki 8 kişi, kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan 4 kişiden Selma Sarıkaya'nın (58) cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıya kapılıp kaybolan Emine Sarıkaya, Fatma Tekdal ve Zümre Tekdal'ı arama çalışmalarını ekipler yoğun olarak sürdürüyor.

Metrekareye 103 kilo yağışın düştüğü Tut'da, selde yaralanan Nuri Burç, Hira Ünal, Göksu Ünal, Sude Burç, Mert Sarıkaya, Mine Genç, Selahattin Ünal ve Elif Sarıkaya'nın tedavilerine ise Tut Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. (DHA)Selim KAYA-Yakup ALTAY/ TUT (Adıyaman), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Yakup ALTAY

2023-03-15 16:11:26



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