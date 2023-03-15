Adıyaman'da sel felaketi: 1 ölü, 3 kayıp (4)



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 160 KİŞİLİK EKİBİMİZ ARAMA ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Tut ilçesinde akıntıya kapılarak kaybolan 3 kişiyi aramakurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Selin vurduğu ilçede incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, 160 kişilik aramakurtarma ekibinin bölgede çalışma yürüttüğünü kaydetti. Aramakurtarma ekiplerinin 25 kilometrelik alanda çalıştığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Dün akşam saatlerinden itibaren Adıyaman ve diğer komşu şehirlerimiz yoğun bir yağış almaya başladı. Tabi bu gece şiddetini artırarak devam etti. Biz de tedbirlerimizi almıştık ama yağmurun bu kadar büyük şiddeti ve kuvveti nedeniyle Adıyaman'ın Tut ilçesinde maalesef 1 vefatımız var, 3 de kaybımız var. Tut'ta kayıplarımızla ilgili 160 kişilik ekibimiz 25 kilometre uzunluğundaki alanda arama faaliyetlerine devam ediyorlar. Amacımız, kayıpların bir an önce bulunması ve bu doğrultuda 160 arkadaşımız, şu an arazide arama çalışmalarını devam ettiriyorlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-03-15 16:14:06



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