Adıyaman'da sel felaketi: 2 ölü, 1 kayıp (5)

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1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, dün gece akıntıya kapılarak kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olarak aranan 1 kişi ise ekipler tarafından yaralı bulundu. Yaralı, ambulansla Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansız bedenine ulaşılan kadın da otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Sel felaketinde kaybolan son kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Tut Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-15 16:27:34



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