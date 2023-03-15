

ADIYAMAN' DA 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAdıyaman'ın Tut ilçesinde dün gece akıntıya kapılarak kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olarak aranan bir kişi ise ekipler tarafından yaralı olarak bulundu. Yaralı bulunan kişi ambulansla tedavi için Tut Devlet Hastanesine kaldırılırken, cansız bedenine ulaşılan kadın da otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Sel felaketinde kaybolan son kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

DHA-Gündem Türkiye-Adıyaman

2023-03-15 16:34:58



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