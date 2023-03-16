Adıyaman'da, sel sularına kapılan anne ve kızını arama çalışmaları sürüyor



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, içinde bulundukları konteynerin sel sularına kapılması sonucu kaybolan Fatma Tekdal ile 2 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Tut ilçesinde, salı gecesi başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailesinin barındığı dere kenarındaki evlerinin bahçesine yerleştirdikleri konteyner sel sularına kapıldı. Konteynerde kalan 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaybolan Fatma Tekdal ile kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamadı.

Dün yapan ancak sonuçsuz kalan arama çalışmalarına saban ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Dere yatağının geçtiği ve selin etkili olduğu 25 kilometrelik alanda 160 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyor. Dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarına hassas burunlu köpekler de kullanılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Tut Mahir ALAN

2023-03-16 14:33:29



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