Adıyaman'da, sel sularına kapılan anne ve kızı aranıyor



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları bu sabah gün doğumu ile birlikte yeniden başlatıldı. Balçık alanlarda eğitimli köpekler ile arama çalışmaları yapılırken, dalgıç polisler ise dere boyunda su içerisinde anne ve kızını bulmaya çalışıyor.

Tut ilçesinde, salı gecesi başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ömerovası Deresi taştı. Reşadiye Mahallesinde Tekdal ve Sarıkaya ailesinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerde kalan 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 aylık hamile olan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamadı. Ekipler, kayıp anne ve kızının bulunması için çarşamba günü sabah saatlerinde başlattığı arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Arama çalışmaları bu sabah gün doğumu ile birlikte yeniden başlatıldı. Selin etkili olduğu 25 kilometrelik alanda 160 kişiden oluşan ekip, iş makinelerinin yardımıyla anne ve kızın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Dere yatağı kenarı ve sel sularının çekilmesiyle oluşan balçık alanlarda eğitimli köpekler ile arama çalışmaları yapılırken, dalgıç polisler ise dere boyunda su içerisinde anne ve kızını bulmaya çalışıyor. Dron ile havadan da kontrollerin yapıldığı ilçede, kayıp anne ve kızın yakınları ise endişeli bekleyişini sürdürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Tut Mahir ALAN

2023-03-17 10:40:48



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