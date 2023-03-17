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Bakan Karaismailoğlu: Asıl amacımız, konteyner ve prefabrik kentleri yaygınlaştırmak

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Asıl amacımız, konteyner ve prefabrik kentleri yaygınlaştırmak


Hasan KIRMIZITAŞ-Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da 264 bin depremzedeye geçici barınma imkanı sağlandığını söyleyerek, "Depremzedelerin 248 bini çadırlarda, 15 bin kadar vatandaşımız ise yurt, okul, okul pansiyonları ve konteynerlerde kalıyor. Bu aşamada çadırlar yalnızca 'ara formül'. Asıl amacımız, konteyner ve prefabrik kentleri bir an önce yaygınlaştırmak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Adıyaman'da kısa süre önce tamamlanan ve depremzedelerin yerleştirildiği konteyner ve prefabrik konut alanlarında inceleme yaptı. Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem felaketinin ardından bölgeye gelip çalışmalara başladıklarını hatırlattı.
Depremin ilk gününden itibaren 35 bin 250'si arama kurtarma olmak üzere 271 binin üzerinde personelle özverili çalışma yürüttüklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Milletimizle birlikte artçı depremler, çetin kış şartları ve soğuk dahil her şeye göğüs gerdik; bir an dahi milletimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Şu anda da acil eylem planlarımızı işletiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anında karşılayabilmek üzere kurduğumuz saha tarama sistemi devrededir. Bu sayede ihtiyaçları tespit ediyor, ne oranda karşılandıklarını görüyor ve gerekli yerlere takviyelerimizi sürdürüyoruz. Her geçen gün daha da organize olarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve açılan yaraları sarıyoruz" dedi.
ÇADIRLAR 'ARA FORMÜL'
Şu an Adıyaman'da 264 bin depremzedeye geçici barınma sağlandığını da dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Depremzedelerin 248 bini çadırlarda, 15 bin kadar vatandaşımız ise yurt, okul, okul pansiyonları ve konteynerlerde kalıyor. Bu aşamada çadırlar yalnızca bir 'ara formül'. Asıl amacımız, konteyner ve prefabrik kentleri bir an önce yaygınlaştırmak. Hızlıca herkesi konteyner kentlere taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sadece Adıyaman merkezde 21 alanda yaklaşık 18 bin 500 yaşam konteyneri ve prefabrik kuruyoruz. 2 bin 618 konteynerin kurulumunu tamamladık. 2 bin 793 konteyner ve prefabriğin kurulumu tamamlanmak üzere. Kurulumu tamamlanan konteynerlere ailelerimizi hızla yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmek ve hayatın onlar için bir nebze olsun normale dönmeye başlaması bizi biraz olsun sevindiriyor. İnşallah bu sayı hızla artacak ve hayatın normal akışına daha da hızlı dönmeye başladığına şahit olacağız. Yaşadığımız bu acı günleri tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgelerimizin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla vatandaşlarımıza layık şehirler inşa edeceğiz" diye konuştu.
'1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ 2 MİLYON 200 BİN ARAÇ KULLANDI'
18 Mart'ın Çanakkale Zaferi'nin 108'inci ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1'inci açılış yıl dönümü olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Yarın, hem şanlı Çanakkale Zaferi'mizin 108'inci yıl dönümü, hem de ecdada saygı, geleceğe armağan olarak nitelendirdiğimiz 1915 Çanakkale köprümüzün açılışının 1'inci yıl dönümü. Tasarım ve mühendislik anlamında enlerin ve ilklerin köprüsünü inşa ettik ve ülkemizin bütünsel kalkınma hamlesi için dev bir adım olan bu eserimiz meyvelerini veriyor. Bugüne kadar 2 milyon 200 bin araç, 1915 Çanakkale köprümüz sayesinde kara yolunu kesintisiz şekilde kullandı. 2 milyona yakın araç ise Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu kullandı. Böylece bölge ekonomisi canlandı, turizme, tarıma ve istihdama önemli katkılar sağlandı. Sonuçta ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı" dedi.
'GELİBOLU-ECEABAT YOLU 25 DAKİKAYA DÜŞECEK'
Bakan Karaismailoğlu, yarın açılacak olan Çanakkale'de Gelibolu-Eceabat yoluyla seyahat süresinin 25 dakikaya düşeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yarın ayrıca Çanakkale'de Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışını da gerçekleştireceğiz. 47,5 kilometrelik Gelibolu-Eceabat Yolu Projesi'nin 32 kilometrelik bölümünü, halkımızın hizmetine açıyoruz. Çanakkale Savaşları'nın gerçekleştiği Gelibolu Tarihi Alanı, şehitlik ve anıt gibi önemli noktaların yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de ulaşımı sağlayan yol, toplam 5 bin 351 metrelik 4 tünele de ev sahipliği yapıyor. Seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşüren Gelibolu-Eceabat Yolu, 18 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açılıyor. Bizler Çanakkale Zaferi'nin ruhuna saygımızı, onun sayesinde iradesine sahip çıkmış milletimize hizmet ederek gösteriyoruz, göstereceğiz. Bu, Adıyaman'da da böyledir. Hatay'da da böyledir, Kahramanmaraş'ta da böyledir. Şanlıurfa'da da böyledir. 81 ilimizin 81'inde de böyledir."DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Hasan KIRMIZITAŞMahir ALAN
2023-03-17 12:12:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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