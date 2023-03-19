Bakan Soylu, Adıyaman'da değerlendirme toplantısına katıldı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Soylu başkanlığında yapılan toplantıda kentteki son durum ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-03-19 14:11:09



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