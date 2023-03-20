Adıyaman'da, sele kapılan Fatma hemşirenin cansız bedeni bulundu, bebeği aranıyor (2)

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FATMA HEMŞİRENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, sel felaketinde akıntıya kapılıp kaybolan hemşire Fatma Tekdal'ın, arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşıldı. 25 kilometrelik alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, bu sabah kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıktaki Boyundere köyü yakınlarında Fatma Tekdal'ın cesedini buldu. 2 aylık hamile olan Fatma Tekdal'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Ekipler, Fatma Tekdal'ın kayıp kızı 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-20 11:35:43



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