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Karakuş Tümülüsü'nün yıkılan sütunu eski haline getirilecek

DHA

Karakuş Tümülüsü'nün yıkılan sütunu eski haline getirilecek


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, depremlerin vurduğu Adıyaman'da yıkılan 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü'nün sütununun yeniden eski haline getirileceğini söyledi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da binlerce evin yanı sıra Nemrut Dağı eteğinde yer alan Karakuş Tümülüsü de hasar gördü, bir sütunu devrildi. Kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Karakuş Tümülüsü'nün yıkılan sütununu inceledi.
Depremlerin tarihi alanlar ve ören yerlerinde küçük çaplı hasarlar oluşturduğunu anlatan Ahmet Misbah Demircan, "Adıyaman ile özdeşleşmiş olan Nemrut'ta, depremin olumsuzluğuna rastlamadık. Yine burada Cendere Köprüsü binlerce yıllık yapı ve kullanılıyor olmasına rağmen hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını tespit ettik. Perre Antik Kenti'nde de herhangi bir sorun yok. Kahta Kalesi'nde ufak tefek eksikliklerimiz var. Adıyaman Müzesi ve Arsemia ören yerimizde de ufak tefek hasarlarımız var. Bunları hızlı bir şekilde yaparak tekrar hizmete alacağız. Karakuş Tümülüsü'nde de bir sütun devrildi. Sütun üst üste dizilmiş taşlardan oluşuyor ve devrilen sütunun parçalarında kırılma ve dağılma olmadığı için şanslıyız. Bu anlamda ilgili teknik ekip burada gizemini de dikkate almak suretiyle taşları yeninden teknik ve bilim heyeti gözetiminde üst üste dizerek eski haline getirmeyi planlıyoruz" dedi. 
DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-03-20 15:11:57

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