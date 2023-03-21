Sel faciasında hayatını kaybeden Zeynep bebek, annesinin yanında toprağa verildi



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde sele kapılıp 6 gün sonra cansız bedeni bulunan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal, aynı afette yaşamını yitiren hemşire annesi Fatma Tekdal'ın mezarının yanında toprağa verildi.

Tut ilçesinde geçen hafta salı gecesi başlayan sağanak yağışlar sırasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın bir gün sonra cansız bedenleri bulundu. Kaybolan hemşire Fatma Tekdal'ın cenazesine ise dün sabah ekiplerin yaptığı çalışmayla ulaşıldı. 2 aylık hamile Fatma Tekdal, yakınları tarafından kent merkezinde toprağa verildi. 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal´ın cesedi ise akşam saatlerinde bulundu.

Zeynep Zümra bebeğin cenazesi, bugün öğlende Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Mezarlık Camii´ne getirildi. Küçük Zeynep Zümra, kılınan cenaze namazının ardından annesinin yanında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-03-21 14:59:30



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