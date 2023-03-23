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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki öğrenciler için oluşturulan 'Adıyaman Beşpınar Eğitim Kampüsü' alanında incelemelerde bulundu. Afetin izlerini silmek için yoğun çaba gösterdiklerini beliren Bakan Karaismailoğlu, "Bir taraftan şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz, bir taraftan şehirlerimizdeki ticaretin hareketliliğini canlandırmak için olağanüstü faaliyetler gösteriyoruz" dedi.
Beşpınar Mesire alanında kurulan Beşpınar Eğitim Kampüsü'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deprem bölgelerinde 300 bine yakın kişiyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, "6 Şubat'tan bu yana tam 46 gün geçti. Tabii zorlu günler geçirdik. Şehirlerimizde afetin izlerini silmek için çok yoğun bir çaba içerisinde gösterdiğimizin çok ayrıntılı emarelerini görüyorsunuz" dedi.
'11 İLDE ÇOK YOĞUN BİR MÜCADELE SERGİLENİYOR'
"Tabii bir taraftan şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz. Bir taraftan şehirlerimizdeki ticaretin hareketliliğini canlandırmak için olağanüstü faaliyetler gösteriyoruz" diyen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Deprem bölgelerinde yaklaşık 300 bine yakın çalışma arkadaşımız, personellerimiz bütün bakanlıklarımız çok yoğun bir çalışma sergiliyorlar. Bir taraftan enkazı kaldırıyoruz. Bir taraftan çadır kentte hizmetlerimizi devam ettiriyor, vatandaşlarımıza bütün hizmetleri ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bir taraftan konteyner kentlerimizde alt yapı imalatlarımız devam ediyor, bir taraftan konteynerlerimizi kuruyoruz. Konteynerde vatandaşlarımızın çadırda transferleri sağlıyoruz. Aynı şekilde prefabrik kentlerde çok yoğun bir çalışma var. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çadır kentlerden konteynerde ve prefabrik geçişler çok çok daha hızlanacak. İnşallah kısa süre sonra çadırlarımızı tamamen kapatıp, konteyner ve prefabrik evlerde vatandaşlarımıza daha düzenli bir hayat sunmak için hakikaten 11 ilde çok yoğun bir mücadele sergileniyor. Herkes işini biliyor, yoğun bir şekilde 24 saat çalışıyor. Bugün de ramazanın ilk günü inşallah, bu ramazanın manevi havasıyla birlikte işlerimiz daha da hızlanacak. Vatandaşlarımızın bu kadar zorlu süreçten, bu kadar acılı günlerden sonra biraz daha nefes alması için hakikaten bütün arkadaşlarımız çok büyük özverili çalışma gerçekleştiriyor."
EĞİTİM PAZARTESİDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK
Beşpınar Eğitim Kampüsü'nde öğrencilerin LGS ve YKS'ye hazırlanacaklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Çocuklarımızın eğitimleri de bizim için çok önemli. Hem çadır kentlerde hem de konteyner kentlerde eğitim sınıfları açarak onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Adıyaman Beşpınar Eğitim Kampüsü´nde özellikle LGS'ye, YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, çocuklarımız burada eğitim almaya başlayacaklar. Burada öğrencilerimizin hem eğitim almalarını hem sosyal aktivitelerine katılmalarını sağlayacağız. Burada ihtiyaç olan her şeyin bütün alt yapısı düşünüldü ve pazartesiden itibaren bu eğitim kampüsünde eğitime başlayacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-03-23 17:03:13

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