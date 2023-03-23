Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle iftar yaptı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ramazan ayının ilk iftarını Adıyaman'da depremzedeler ile birlikte yaptı.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da depremzedeler, ramazan ayının ilk orucunu çadırlarda açtı. Demokrasi Parkı içerisinde kurulan etkinlik çadırında düzenlenen iftar programına Bakan Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yerel yöneticiler ile depremzede vatandaşlar katıldı. Ezan okunmasının ardından Bakan Karaismailoğlu ve depremzedeler birlikte oruçlarını açtı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-03-23 21:24:39
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