Adıyaman Kahta´da depremzede öğrencilere çadırda dijital eğitim 



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Uğur Okulları tarafından depremzede öğrencilere çadırlarda dijital eğitim veriliyor. Eğitimde bilgi zincirinin kopmaması gerektiğini söyleyen Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "Temel yaşam sorunları sonrası öğrencilerin hayatlarına daha sağlıklı devam edebilmesi için eğitimde sürekliğin sağlanması gerekiyor" dedi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin en çok yıkıma neden olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'daki öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için Uğur Kurs online eğitim platformu Uğur Dijital üzerinden eğitim desteği vermeye başladı. Kahta ilçesinde kurulan çadırlarda projeksiyon desteğiyle eğitim alan LGS grubundaki öğrenciler haftada 3 gün 4´er saatten canlı ders alırken, YKS grubu öğrencileri ise haftada 2 gün 4´er saatten eğitim alıyor.Deprem bölgesinde eğitimin sürekliliğinin önemine dikkat çeken Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "Asrın felaketinden sonra öğrencilerimiz, özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarımız çok büyük sorunlar yaşadılar. Temel yaşam sorunları sonrası öğrencilerin hayatlarına daha sağlıklı devam edebilmesi için eğitimde sürekliğin sağlanması gerekiyor. Bilgi zincirinin kopmaması gerekiyor. Öğrencilerimize uzaktan nasıl destek verebiliriz diye düşündük ve çadırlarda uzaktan ders uygulamasını hayata geçirdik. 5´inci sınıftan 12´nci sınıflara kadar hatta mezun öğrencilere dijital olarak destek veriyoruz. Özellikle sınava hazırlanan 8´inci ve 12´nci sınıf öğrencileriyle haftada 3 gün 4´er saatten uzaktan dersler yapıyoruz. Öğrenciler çadırlarda eğitimlerine devam ediyor. Mezun öğrencilerimizle de haftada 2 gün 5´er saatten uzaktan derslerimize devam ediyoruz. Bu öğrencilere ayrıca haftada 2 defa deneme sınavı yapıyoruz ve ödev tekrarlarıyla bilgilerini pekiştiriyoruz. Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz bize ulaştıklarında onları dijital sınıflarımıza üye yapıyor ve çadır sınıflarında eğitimlere başlıyoruz" diye konuştu. HAZİRANA KADAR DERSLERİMİZ DEVAM EDECEK Çadırlara gelen öğrencilerin sınavlarının yüz yüze yapıldığını da belirten Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çadır sınıfına gelen çocuklara yüz yüze deneme sınavları yapıyor, öğrencilerimizi yaptığımız deneme sınavlarında ölçüyoruz. Çocukların yapamadıkları soruların çözüm videolarını cep telefonlarına ya da dijital sisteme veriyoruz. Böylelikle öğrenciler sınava hazırlanırken bütün altyapıyı da onlarla paylaştırıyoruz. Bu eğitimin verilmesi için projeksiyon, perde, çocukların oturabileceği bir yer ve internet olması yeterli. Bu hizmeti veren her çadıra bir tane görevli tayin ediyoruz. Salı gününden itibaren derslere başladık. Haziran ayındaki sınav gününe kadar derslerimiz devam edecektir. Belli zamanlarda psikolojik destek ve rehberlik desteği vereceğiz. Aynı zamanda velilerle toplantılar da yapıp, onlara bu süreçte ne yapmaları gerektiğini anlatacağımız destekler de sağlayacağız. Artık teknoloji sayesinde mekân önemli olmadığı için İstanbul'dan İzmir'den deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza hizmet verilebiliyor. Eğer bir öğrenciye girdiği sınavda bir net fazla yaptırmayı başarabilirsek hedefimize doğru yol aldığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu çocuklarımıza bahsi geçen hizmeti vererek onların yollarını açmış oluruz. "RENKLİ ATÖLYELER OLUŞTURDUK" Spor aktiviteleri, yaratıcı drama çalışmaları ve etkinlikleriyle çocukların zaman geçirebileceklerini söyleyen Uğur Okulları İlkokul ve Okul Öncesi Genel Müdür Yardımcısı Ebru Divrik ise şu ifadeleri kullandı: "Çadırımızda, sınav grubu öğrencilerimizin yanı sıra okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için de `Renkli Hayallere Uğurlu Dokunuşlar´ projemiz kapsamında renkli atölyeler oluşturduk. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarımız, yaratıcılığını geliştirecek çalışmalarla buradaki atölyelerde spor aktiviteleri, yaratıcı drama çalışmaları ile etkinlikleri gerçekleştirecekler. Biz bunu okul dönemi bitene kadar devam ettireceğiz. Çadırımız hiç kapanmayacak. Çocuklarımız, özellikle ilkokul ve okul öncesi öğrencilerimiz gelip aktivitelere katılabilecek." DHA-Eğitim Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2023-03-25 09:16:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.