Adıyaman'da çöken binadaki arama enkazda canlı bulunmadığının tespitiyle sonlandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, ağır hasarlı olan ve dün gece kendiliğinden çöken 4 katlı binada arama çalışmaları, enkazda herhangi bir canlı bulunmadığının tespit edilmesiyle sonlandırıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'da Kayalık Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bina yapılan denetimde ağır hasarlı olarak belirlendi. Kimsenin yaşamadığı bina dün gece büyük gürültüyle çöktü. Paniğe yol açan olayın ardından binada AFAD ekiplerince tedbiren arama kurtarma çalışması yapıldı. Sabah saatlerine kadar süren ve teknolojik imkanlardan da yararlanılan aramalar, enkazda herhangi bir canlı bulunmadığının tespit edilmesiyle sonlandırıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-03-26 12:31:58
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