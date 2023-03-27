Adıyaman'da kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kavga edenlerin yakınları arasında akşam çıkan gerginlik ise polis ekiplerince engellendi.

Mehmet Akif Mahallesi'nde, iki grup arasında öğleden sonra tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, olaya karıştığı belirlenen 5 kişi ise gözaltına alındı.

AKŞAM SOPALARLA TOPLANAN TARAFLARI POLİS DAĞITTI

Gündüz kavga eden kişilerin yakınları akşam saatlerinde ellerinde sopalarla aynı mahallede toplandı. Yaklaşık 100 kişilik kalabalığın toplandığı ihbarıyla yeni bir olay yaşanmaması için bölgeye aralarında özel harekatçıların da olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alarak kimsenin geçişine izin vermezken, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalık ile konuştu. Ergüder'in konuşmasının ardından toplanan kalabalık dağıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-03-27 00:03:10



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