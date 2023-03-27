Adıyaman'da kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kavga edenlerin yakınları arasında akşam çıkan gerginlik ise polis ekiplerince engellendi.
Mehmet Akif Mahallesi'nde, iki grup arasında öğleden sonra tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, olaya karıştığı belirlenen 5 kişi ise gözaltına alındı.AKŞAM SOPALARLA TOPLANAN TARAFLARI POLİS DAĞITTI
Gündüz kavga eden kişilerin yakınları akşam saatlerinde ellerinde sopalarla aynı mahallede toplandı. Yaklaşık 100 kişilik kalabalığın toplandığı ihbarıyla yeni bir olay yaşanmaması için bölgeye aralarında özel harekatçıların da olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alarak kimsenin geçişine izin vermezken, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalık ile konuştu. Ergüder'in konuşmasının ardından toplanan kalabalık dağıldı. Görüntü Dökümü
-----------------------------------
Olay yeri
Toplanan kalabalık
İl Emniyet Müdürü Ergüder'in konuşması
Toplanan kalabalık dağılması
Polis ekipleri
Genel ve detay görüntüler
DHA-Gündem Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-03-27 00:59:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.