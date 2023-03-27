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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar terör örgütlerini gömdü (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar terör örgütlerini gömdü (2)


DEPREMZEDELER İLE İFTAR AÇTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalıcı konutların temel atma töreninin ardından depremzedeler ile birlikte iftar açtı. Çadır kentte iftarını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra depremzedelere hitap etti.
Deprem felaketi nedeniyle ramazan ayını buruk geçirdiklerini belirten ve hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dinimize göre deprem, sel, yangın gibi tabii afetlerde can veren müminler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların da mahşer gününde inşallah şehitlerimizle beraber haşrolacaklarına inanıyoruz. Evladını, kardeşini, anne babasını, sevdiklerini, yakınlarını, dostlarını kaybetmiş yaralı bir gönlü teskin edecek hiçbir cümlenin, hiçbir kelimenin olmadığının farkındayız. Ateşin düştüğü yeri yaktığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama yürek yangınlarımızı söndürmenin yegane yolunun da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, 85 milyon yekvücut olarak dayanışmanın gücüne sarılmaktan geçtiğini unutmuyoruz" dedi.
Ramazan ayında depremzedelerin yükünü hafifletmek için herkesi destek olmaya çağıran Erdoğan, "Devlet, millet omuz omuza vererek tam bir seferberlik ruhuyla bu zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz. Bu amaçla devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra belediyelerimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Depremden en çok etkilenen 7 ilimizi ve burada yaşayan vatandaşlarımızı 250 belediyemize adeta zimmetledik. Adıyaman'ı da Erzurum, Ordu, Şanlıurfa, Niğde, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Uşak başta olmak üzere toplam 53 belediyemizi de kardeş belediye kıldık. Adıyaman'ın kardeş belediyeleri bilhassa mübarek ramazan ayı boyunca düzenleyecekleri çeşitli etkinliklerle sizlere hizmet edecek. İftar sahur sofralarından gıda ve erzak dağıtımına barınma ihtiyaçlarının giderilmesinden manevi destek programlarına kadar her alanda sizlerin yanında olacak" diye konuştu.
'BİZ BU MİLLETE AŞIĞIZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete aşık olduğunu ve afet bölgesinde hayat normale dönene kadar her an depremzedelerin yanında olacaklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Sadece bu mübarek günlerde değil, deprem bölgesinde hayat tamamen normalleşene kadar belediyelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak sizleri yalnız bırakmayacak, burada yürütülen çalışmaları bizzat takip etmeyi sürdüreceğiz. Ülke ve millete hizmet imkandan öte öncelikle bir aşk ve gönül işidir. Biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz. Dertli olduğumuz için de buradaki bu süreç 11 vilayetimizde devam ettiği sürece ben ve arkadaşlarım tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, gönüllülerimiz her an sizinle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Çünkü milletin derdiyle dertlenmedikten sonra, vatandaşınızın sıkıntısını yüreğinizde hissetmedikten sonra, emanetini taşıdığınız insanlara karşı mesuliyet duymadıktan sonra, her gece yatağa başınızı koyduğunuzda nefsinizi hesaba çekmedikten sonra ne siyasetin, ne makamların, ne de milletin iradesiyle geldiğiniz koltukların herhangi bir anlamı, herhangi bir değeri vardır. Neredeyse yarım asırdır siyaset yoluyla ülkeye ve millete hizmet için ter döken bir kardeşiniz olarak sizlere karşı görevlerimizin bilincindeyiz."
'ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ'
Hayatını kaybedenleri geri getiremeyeceklerini ancak depremin vurduğu kentleri yeniden inşa edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız bize; `Başkanım ne olur bizi bunların eline bırakmayın´ diyor. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği ağır mesuliyetin farkındayız. Ne pahasına olursa olsun, bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız. Bunun için gerekirse gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Daha çok çalışacağız ve böylece sizinle el ele, omuz omuza bu yolda yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle Adıyamanlılarla birlikte hiçbir kardeşimize mahcup olmayacağız. Depremin yıktığı şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmanın yeniden eski canlılığına kavuşturmanın gayretindeyiz. Giden canlarımızı geri getiremeyiz ama, Adıyaman'ı eskisinden çok daha güzel, çok daha güvenli bir şekilde tekrar imar ve ihya edebiliriz. Geçen hafta Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem konutlarımızın ilk partisinin temel atmalarını gerçekleştirdik. Bugün de Adıyaman'da 4 bin 431 konutun ve köy evinin temelini attık. Ülkemiz genelinde yapım süreci başlayan konut iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56 bin 323´ü buluyor. Şehrimizde toplamda yaklaşık 50 bin konut ve 23 bin 640 köy evi inşa edeceğiz. İnşallah bunları da bir sene içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Nasıl daha önce yaşadığımız depremler, seller, yangınlar sonrasında kısa sürede yaraları sardıysak, aynısını burada da Allah'ın izniyle başaracağız. Yaptığı binalar deprem sınamasından alnının akıyla çıkan TOKİ'mizi bu süreçte çok aktif bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde tüm çağrılarımıza rağmen pek çok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız." açıklamasında bulundu.
'KOLTUK KAVGASINA TUTUŞANLARA BAKIP, KARAMSARLIĞA KAPILMAYIN'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem felaketinin üzerinden 40 gün geçmeden koltuk kavgasına düşenlere en güzel cevabı milletin sandıkta vereceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Ne birilerinin aşırı taleplerinin, ne gürültü patırtı yapanların, ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yummayacağız. Sizlerden milletimiz yas içindeyken koltuk kavgasına tutuşanlara bakarak karamsarlığa kapılmamanızı istiyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimizin 40´ı çıkmadan siyasi ikballerinin derdine düşenlerin durumu moralinizi bozmasın. Sizi ümitsizliğe kesinlikle sevk etmesin. Halkımız önüne geldiğinde bu muhterislere hak ettikleri cevabı en güzel şekilde orada verecektir. Biraz daha sabredecek, işimize gücümüze bakacak, kimsenin hayallerimizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar nice badireyi aştığımız gibi inşallah bu imtihanı da Allah'ın lütfuyla başarıyla vereceğiz hiç endişeniz olmasın. Türkiye kurumlarıyla, kapasitesiyle, ekonomik gücüyle hepsinden önemlisi vatandaşının huzur ve refahını her şeyin üstünde tutan iktidarıyla verilen sözleri yerine getirecek kudrete sahiptir. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle sınamasın diye dua ediyorum." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Hasan KIRMIZITAŞ
2023-03-27 20:27:53

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